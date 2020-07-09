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Пропавший мэр Сеула найден мертвым

Антон Малиновский
Антон Малиновский
Мир
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Мэр Сеула Пак Вон Сун

Мэр Сеула Пак Вон Сун. Taller Report

Мэр южнокорейской столицы Сеула Пак Вон Сун обнаружен мертвым в северной части города.

Как сообщает Yonhap News Agency, эту информацию подтвердили в полиции. Именно в северном районе Сеула Сонбук-гу в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона мэра после его таинственного исчезновения 9 июля.

DailyMail также сообщает, что исчезновение и смерть Пак Вон Суна может быть связана с тем, что вечером накануне секретарь чиновника обвинила его в сексуальных домогательствах, которые якобы начались в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полицию обратилась дочь мэра Сеула. Она сообщила, что отец ушел из дома, оставив записку, похожую на прощальную.

Южная КореяСеулсмерть
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