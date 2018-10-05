Глава Интерпола исчез: стало известно о его судьбе

Пропавший глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Мужчину "забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе", пишет газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, передает "Лента.ру".

В каком именно расследовании фигурирует президент Интерпола, источник не уточнил. Где именно в настоящее время он содержится, также не сообщается.

По информации СМИ, в Интерполе исчезновение Мэн Хунвэя назвали вопросом разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае.

В организации также отметили, что ее повседневную работу контролирует не президент, а генеральный секретарь, и от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Хунвэя его должность занимала Мирей Балестрази — первая женщина в истории глав Международной уголовной полиции.