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Глава Интерпола исчез: стало известно о его судьбе

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Пропавший глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй находится под следствием в Китае.

Мужчину "забрали для допроса дисциплинарные власти, как только он приземлился в Китае на прошлой неделе", пишет газета South China Morning Post со ссылкой на собственные источники, передает "Лента.ру".

В каком именно расследовании фигурирует президент Интерпола, источник не уточнил. Где именно в настоящее время он содержится, также не сообщается.

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По информации СМИ, в Интерполе исчезновение Мэн Хунвэя назвали вопросом разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае.

В организации также отметили, что ее повседневную работу контролирует не президент, а генеральный секретарь, и от дальнейших комментариев отказались.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Хунвэя его должность занимала Мирей Балестрази — первая женщина в истории глав Международной уголовной полиции.

Место
Китай
Объект
Интерпол
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