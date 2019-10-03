Пропало 20 минут! В США нашли новую "зраду" с разговором Трампа-Зеленского

Расшифровка записи телефонного разговора президентов Украины и США, была опубликована не в полном объеме. Там пропало минимум 20 минут.

Такое заявление сделал независимый сенатор Ангус Кинг, передает CNN. По его сведениям, на самом деле разговор Трамра и Зеленского длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", – прокомментировал он.

При этом Кинг утверждает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal сообщил, что Трамп во время разговора с Зеленским давил на него для начала расследования против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена, главного оппонента Трампа на выборах в 2020 году.

При этом личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани случайно признал, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США.

Дональд Трамп ответил, что в ходе разговора с президентом Украины не сказал ничего недопустимого.

Почему Украина оказалась в центре крупного международного скандала из-за выборов президента США в 2020 году - читайте в материале OBOZREVATEL.

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