"Кучкуются русофобы! Хотят забрать Калининград!" Пропагандисты Путина разозлились из-за дружбы Литвы с Украиной

На российском пропагандистском телевидении произвел фурор благотворительный телемост между Литвой и Украиной в поддержку ВСУ.

Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов акции Йона Охман и показал фрагмент сюжета рупоров Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Приходится признать, что после проведения благотворительного концерта-телемарафона в поддержку Украины "Разом до перемоги!" ("Kartu iki Pergalės!") мы, сотрудники благотворительного фонда поддержки Украины "Blue/Yellow", не ожидали такой "чести" в виде истерики, устроенной по поводу организованного нами концерта на канале "Россия 1". Видимо, их глубоко страшит и возмущает активная поддержка защитников Украины со стороны граждан непокорной Литвы", – отметил Охман.

Активист подчеркнул, что в ходе телемарафона неравнодушные граждане пожертвовали на нужды украинских защитников, а также мирного населения Донбасса около 135 000 евро. "Вместе за вашу и нашу свободу! Разом до перемоги!" – написал он.

Грибаускайте и Скабеева

В свою очередь кремлевские пропагандисты попытались высмеять эту ситуацию. Так, скандальная ведущая Ольга Скабеева начала умышленно коверкать украинский язык. "Мира вам писля перемоги", – язвительно выразилась она, цитируя слова участников литовско-украинского телемоста. Также глашатаи путинского режима расценили благотворительный телемост как "кучкование русофобов".

А депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев и вовсе обвинил страны в создании "интернационального нацизма" и неуместно пошутил на тему того, что бывший лидер Литвы ДАля Грибаускайте, приветствуя Украину, могла "зигануть". Кроме того, он выдал фейк о том, что Украина и Литва хотят создать союз Межморья, чтобы захватить Калининград и Кубань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

во время телемоста Украина – Литва Грибаускайте впечатлила украинцев мощным обращением со словами поддержки. Люди выразили восторг ее поступком и пожалели, что она не президент Украины.

А украинская журналистка Янина Соколова разгромила российского депутата Журавлева за фейки об "интернациональном нацизме" на телемарафоне между Украиной и Литвой. Она напомнила оккупанту, что Россия сама причастна к созданию Четвертого рейха.

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