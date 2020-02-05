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7 февраля • обновлено в 07:32
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"Кучкуются русофобы! Хотят забрать Калининград!" Пропагандисты Путина разозлились из-за дружбы Литвы с Украиной

22.1т
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На российском пропагандистском телевидении произвел фурор благотворительный телемост между Литвой и Украиной в поддержку ВСУ.

Об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов акции Йона Охман и показал фрагмент сюжета рупоров Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Приходится признать, что после проведения благотворительного концерта-телемарафона в поддержку Украины "Разом до перемоги!" ("Kartu iki Pergalės!") мы, сотрудники благотворительного фонда поддержки Украины "Blue/Yellow", не ожидали такой "чести" в виде истерики, устроенной по поводу организованного нами концерта на канале "Россия 1". Видимо, их глубоко страшит и возмущает активная поддержка защитников Украины со стороны граждан непокорной Литвы", – отметил Охман.

Активист подчеркнул, что в ходе телемарафона неравнодушные граждане пожертвовали на нужды украинских защитников, а также мирного населения Донбасса около 135 000 евро. "Вместе за вашу и нашу свободу! Разом до перемоги!" – написал он.

Грибаускайте и Скабеева

Грибаускайте и Скабеева

В свою очередь кремлевские пропагандисты попытались высмеять эту ситуацию. Так, скандальная ведущая Ольга Скабеева начала умышленно коверкать украинский язык. "Мира вам писля перемоги", – язвительно выразилась она, цитируя слова участников литовско-украинского телемоста. Также глашатаи путинского режима расценили благотворительный телемост как "кучкование русофобов".

А депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев и вовсе обвинил страны в создании "интернационального нацизма" и неуместно пошутил на тему того, что бывший лидер Литвы ДАля Грибаускайте, приветствуя Украину, могла "зигануть". Кроме того, он выдал фейк о том, что Украина и Литва хотят создать союз Межморья, чтобы захватить Калининград и Кубань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персоны
Даля Грибаускайте Алексей Журавлев Ольга Скабеева
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Дружба двух шлюх не в состоянии разозлить Россию
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Две страны-проститутки дружат против России. Очень сильны Моськи, если лают на слона.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Поддержка Литвы дорогого стоит. Если Украина первая по мощи армия на континенте, то Литва какая, вторая или третья?
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