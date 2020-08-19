Пропагандистка Путина назвала Тихановскую "фриком c IQ орангутана" и нарвалась на критику в сети

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обозвала главную представительницу оппозиции на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую "фриком с IQ немного выше, чем у орангутана".

Произошло это в эфире телеканала "Россия 1". Симоньян заявила, что Запад всегда делает лицом оппозиции "абсолютного фрика".

"Если это Грузия, то Саакашвили, если Украина, то Ющенко, если Белоруссия, то Тихановская", – пояснила пропагандистка.

Она уточнила, что в телеграм-каналах писали о якобы проверке IQ Светланы Тихановской.

"У нее IQ – 82, а это уровень чуть выше орангутана. Кроме того, даже по видео очевидно, что у нее есть психологические проблемы", – сказала Симоньян.

Фрагмент видео опубликовал в Twitter российский блогер Рустем Адагамов.

"Какая же она чудовищная мразь, не перестаю удивляться", – прокомментировал он слова Симоньян.

В комментариях к посту пользователи также эмоционально оценили высказывание пропагандистки:

"Я не уверен, что Симонян умнее обезьяны".

"У нее самой IQ не выше, чем у зубочистки, судя по шуткам, которые она придумывает для их говношоу”.

“Ну они же болтают для тех, кто с бутылкой водки сидит перед экраном. Алкаши, которые выросли в СССР, и эти алкаши под алкогольным кайфом. Пропагандисты знают хорошо".

"Телеаудитория этой помойки даже не знает, что такое IQ".

"Мне интересно, какой IQ у всех присутствующих в студии?"

"Во-первых 82 IQ – это вобщем-то норма, во вторых, если это животное верит такого рода сливам, то завтра я скажу что Путин пьёт мочу Гитлера, и она должна будет в это поверить. Что там говорить, на неё даже смотреть противно".

Адагамов опубликовал фрагмент речи Симоньян (Twitter)

Пользователи оставили много негативных комментариев по поводу высказываний пропагандистки (Twitter)

Люди в комментариях интересовались уровнем IQ самой Симоньян и ее зрителей (Twitter)

Раскритиковали Симоньян и в ее собственном Twitter.

"Как я люблю, когда в мою невинную кулинарно-семейную инсту налетают боты. То навальнята, то пашинята, теперь вот тиханята", - пожаловалась пропагандистка на множество ироничных комментариев.

Симоньян пожаловалась на множество негативных комментариев (Twitter)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалась на критику и жесткое осуждение в сети из-за предложения введения российских войск в охваченную протестами Беларусь.