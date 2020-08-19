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Пропагандистка Путина назвала Тихановскую "фриком c IQ орангутана" и нарвалась на критику в сети

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
1,9 т.
Симоньян назвала Тихановскую 'фриком c IQ орангутана' и нарвалась на критику

Симоньян назвала Тихановскую "фриком c IQ орангутана" и нарвалась на критику. Газета.ру

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян обозвала главную представительницу оппозиции на выборах в Беларуси Светлану Тихановскую "фриком с IQ немного выше, чем у орангутана".

Произошло это в эфире телеканала "Россия 1". Симоньян заявила, что Запад всегда делает лицом оппозиции "абсолютного фрика".

"Если это Грузия, то Саакашвили, если Украина, то Ющенко, если Белоруссия, то Тихановская", – пояснила пропагандистка.

Она уточнила, что в телеграм-каналах писали о якобы проверке IQ Светланы Тихановской.

"У нее IQ – 82, а это уровень чуть выше орангутана. Кроме того, даже по видео очевидно, что у нее есть психологические проблемы", – сказала Симоньян.

Фрагмент видео опубликовал в Twitter российский блогер Рустем Адагамов.

"Какая же она чудовищная мразь, не перестаю удивляться", – прокомментировал он слова Симоньян.

В комментариях к посту пользователи также эмоционально оценили высказывание пропагандистки:

  • "Я не уверен, что Симонян умнее обезьяны".

  • "У нее самой IQ не выше, чем у зубочистки, судя по шуткам, которые она придумывает для их говношоу”.

  • “Ну они же болтают для тех, кто с бутылкой водки сидит перед экраном. Алкаши, которые выросли в СССР, и эти алкаши под алкогольным кайфом. Пропагандисты знают хорошо".

  • "Телеаудитория этой помойки даже не знает, что такое IQ".

  • "Мне интересно, какой IQ у всех присутствующих в студии?"

  • "Во-первых 82 IQ – это вобщем-то норма, во вторых, если это животное верит такого рода сливам, то завтра я скажу что Путин пьёт мочу Гитлера, и она должна будет в это поверить. Что там говорить, на неё даже смотреть противно".

Адагамов опубликовал фрагмент речи Симоньян

Адагамов опубликовал фрагмент речи Симоньян (Twitter)

Пользователи оставили много негативных комментариев по поводу высказываний пропагандистки

Пользователи оставили много негативных комментариев по поводу высказываний пропагандистки (Twitter)

Люди в комментариях интересовались уровнем IQ самой Симоньян и ее зрителей

Люди в комментариях интересовались уровнем IQ самой Симоньян и ее зрителей (Twitter)

Раскритиковали Симоньян и в ее собственном Twitter.

"Как я люблю, когда в мою невинную кулинарно-семейную инсту налетают боты. То навальнята, то пашинята, теперь вот тиханята", - пожаловалась пропагандистка на множество ироничных комментариев.

Симоньян пожаловалась на множество негативных комментариев

Симоньян пожаловалась на множество негативных комментариев (Twitter)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, главная пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян нарвалась на критику и жесткое осуждение в сети из-за предложения введения российских войск в охваченную протестами Беларусь.

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РоссияпропагандаСветлана ТихановскаяМаргарита Симоньян
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