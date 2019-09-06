"У Норкина "подгорело": пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха

Скандальный кремлевский пропагандист Андрей Норкин устроил скандал в прямом эфире из-за выступления украинского эксперта Максима Яли. Тот рассказал неудобную для страны-агрессора правду о преступлениях фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха.
Бурная реакция рупора путинской пропаганды на конкретные факты, приведенные украинцем, прозвучала в эфири передачи "Место встречи" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Услышав доводы Яли, Норкин огрызнулся в весьма грубом тоне и даже перешел на крик. Ему вторили и остальные гости студии, поддерживающие военные преступления российского президента Владимира Путина.
"Не надо мне ничего объяснять, я не задал еще вам вопрос! Почему вы Малайзию не допускаете к этому расследованию?! Почему вы не дали черные ящики?!" – набросился Норкин на украинца.
Андрей Норкин
Украинец сделал ему замечание и спросил, на каком основании ведущий повышает на него голос. Однако в ответ услышал новую порцию грубости.
"А я хочу – повышаю, не хочу – не повышаю! Мне еще что, у вас разрешения спрашивать, что ли?!" – едко высказался Норкин, который заметно нервничал.
"Сеанс экзорцизма на росТВ. Как же их правда корежит! Когда начал говорить правду про Цемаха как ключевого обвиняемого (не свидетеля) в гибели MH17 и что я думаю о его освобождении из под стражи, у Норкина "подгорело" так, что едва до мордобоя не дошло. Давненько такого не было", – прокомментировал позднее Яли на своей странице в Facebook неадекватное поведение российского пропагандиста.
Как сообщал OBOZREVATEL:
бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.
30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.
3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.
В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.
5 сентября Цемаха отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.
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