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8 сентября • обновлено в 11:48
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"У Норкина "подгорело": пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха

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Скандальный кремлевский пропагандист Андрей Норкин устроил скандал в прямом эфире из-за выступления украинского эксперта Максима Яли. Тот рассказал неудобную для страны-агрессора правду о преступлениях фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха.

Бурная реакция рупора путинской пропаганды на конкретные факты, приведенные украинцем, прозвучала в эфири передачи "Место встречи" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Услышав доводы Яли, Норкин огрызнулся в весьма грубом тоне и даже перешел на крик. Ему вторили и остальные гости студии, поддерживающие военные преступления российского президента Владимира Путина.

"Не надо мне ничего объяснять, я не задал еще вам вопрос! Почему вы Малайзию не допускаете к этому расследованию?! Почему вы не дали черные ящики?!" – набросился Норкин на украинца.

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Андрей Норкин

Андрей Норкин

Украинец сделал ему замечание и спросил, на каком основании ведущий повышает на него голос. Однако в ответ услышал новую порцию грубости.

"А я хочу – повышаю, не хочу – не повышаю! Мне еще что, у вас разрешения спрашивать, что ли?!" – едко высказался Норкин, который заметно нервничал.

"Сеанс экзорцизма на росТВ. Как же их правда корежит! Когда начал говорить правду про Цемаха как ключевого обвиняемого (не свидетеля) в гибели MH17 и что я думаю о его освобождении из под стражи, у Норкина "подгорело" так, что едва до мордобоя не дошло. Давненько такого не было", – прокомментировал позднее Яли на своей странице в Facebook неадекватное поведение российского пропагандиста.

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"У Норкина "подгорело": пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха

"У Норкина "подгорело": пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал установку "Бук", из которой сбили лайнер.

  • 30 августа стало известно, что Россия затягивает обмен пленными и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена. Президент РФ Владимир Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха.

  • 3 сентября Киевский апелляционный суд продлил арест бывшего "начальника ПВО ДНР" Владимира Цемаха.

  • В то же время следователи из Нидерландов заявили о намерении допросить Цемаха.

  • 5 сентября Цемаха отпустили прямо из зала суда под личное обязательство.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 российская пропаганда
Персоны
Владимир Цемах Максим Яли
Место
Россия
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если верить мыздобулпропаганде .то там все скандальные..
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Petrenko Vadim
Petrenko Vadim
Зеленский идиот самовлюбленный
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