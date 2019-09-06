"У Норкина "подгорело": пропагандист Путина устроил скандал из-за Цемаха

Скандальный кремлевский пропагандист Андрей Норкин устроил скандал в прямом эфире из-за выступления украинского эксперта Максима Яли. Тот рассказал неудобную для страны-агрессора правду о преступлениях фигуранта дела о крушении МН17 Владимира Цемаха.

Бурная реакция рупора путинской пропаганды на конкретные факты, приведенные украинцем, прозвучала в эфири передачи "Место встречи" на телеканале НТВ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Услышав доводы Яли, Норкин огрызнулся в весьма грубом тоне и даже перешел на крик. Ему вторили и остальные гости студии, поддерживающие военные преступления российского президента Владимира Путина.

"Не надо мне ничего объяснять, я не задал еще вам вопрос! Почему вы Малайзию не допускаете к этому расследованию?! Почему вы не дали черные ящики?!" – набросился Норкин на украинца.

Андрей Норкин

Украинец сделал ему замечание и спросил, на каком основании ведущий повышает на него голос. Однако в ответ услышал новую порцию грубости.

"А я хочу – повышаю, не хочу – не повышаю! Мне еще что, у вас разрешения спрашивать, что ли?!" – едко высказался Норкин, который заметно нервничал.

"Сеанс экзорцизма на росТВ. Как же их правда корежит! Когда начал говорить правду про Цемаха как ключевого обвиняемого (не свидетеля) в гибели MH17 и что я думаю о его освобождении из под стражи, у Норкина "подгорело" так, что едва до мордобоя не дошло. Давненько такого не было", – прокомментировал позднее Яли на своей странице в Facebook неадекватное поведение российского пропагандиста.

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