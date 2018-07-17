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Пропагандист Путина оправдался за агента КГБ

1.3тЧитать новость на украинском

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Познер отрицает связь с ГРУ России, о чем сказано в расследовании агента ФБР США Кевина Хельсона.

"Такие вещи комментировать даже смешно. Я действительно появлялся на экранах, я действительно работал в нашей внешнеполитической пропаганде — в Гостелерадио СССР на иновещании", — сказал Познер, сообщает "Медиазона".

В то же время он отверг связи с КГБ СССР.

"Я был невыездным почти 30 лет. Если б я работал в КГБ, я бы, наверное, все-таки ездил по миру", - пояснил он.

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Телеведущий отметил, что не намерен судиться с агентом Хельсоном.

"Этот сотрудник ФБР высказал свое мнение, не более того. Я совершенно не собираюсь с ним дебатировать по этому поводу. Вообще, это того не стоит и опускаться на этот уровень я бы не стал", — добавил Познер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в расследовании ФБР США Владимир Познер фигурирует как сотрудник департамента дезинформации КГБ и пропагандист.

Персона
Владимир Познер
Место
Россия
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