Прокуратура потребовала для Саркози четыре года тюрьмы: в чем обвиняют экс-президента Франции

Прокуратура Парижа требует приговорить к четырем годам тюрьмы, два из которых условно, бывшего французского президента Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и торговле влиянием.

Как сообщает BFMTV, предложение поступило после нескольких дней дебатов в суде.

"Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но и он обязан уважать закон", – заявил глава Национальной финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер.

Кроме Саркози, в деле фигурируют еще два человека – адвокат бывшего президента Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для них прокуратура требует такое же наказание.

Политик и другие обвиняемые отрицают свою вину.

В чем обвиняют бывшего президента Франции

По данным прокуратуры, Николя Саркози в 2014 году через Эрзога пытался незаконно получить от Азибера данные о другом расследовании.

Речь идет о финансировании его президентской кампании в 2007 году дочерью основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Политика тогда обвиняли в том, что он использовал состояние здоровья Беттанкур, которая страдает болезнью Альцгеймера, для получения денег на предвыборную кампанию. В итоге в 2013 году дело закрыли.

Если приговор будет вынесен, то Саркози, возглавлявший государство в 2007-2012 годах, станет первым французским президентом, осужденным за коррупцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, судебный процесс над бывшим президентом начался в конце ноября.