Прокуратура Германии обвинила Россию в убийстве чеченского командира

Немецкая прокуратура выдвинула обвинение гражданину РФ в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском Тиргартене в прошлом году.

Как сообщила пресс-служба Федеральной прокуратуры Германии, убийство заказало правительство России. Его причиной стали “враждебные” отношения жертвы с российским государством.

"В неустановленное время до 18 июля 2019 года государственные органы центрального правительства Российской Федерации приказали обвиняемому ликвидировать Торнике К., гражданина Грузии чеченского происхождения", – сказано в сообщении.

Прокуроры отметили, что подозреваемый "выполнил государственный приказ об убийстве в полдень 23 августа 2019 года".

"Обвиняемый принял правительственный заказ на убийство. Он либо надеялся на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих клиентов", – отметили в прокуратуре.

МИД ФРГ пригласило посла РФ в Германии для изложения ему позиции немецкой стороны относительно этого дела.

Об этом заявил сам министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Что касается убийства в Тиргартене, то это чрезвычайно отягчающее происшествие… Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали ещё в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства", – сказал Маас.

Как писал OBOZREVATEL, СМИ удалось найти новые подтверждения того, что убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине было организовано спецподразделением ФСБ России "Вымпел".