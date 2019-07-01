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"Прогнулся перед Путиным": в Германии призвали отменить санкции против России

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Премьер Саксонии (Федеральная земля Германии) Михаэль Кречмер выступил за снятие санкций ЕС в отношении России.

Как передает Bild, Кречмер также пригласил Путина в Саксонию. "Я надеюсь, что скоро он [Путин] к нам приедет", — заявил он.

Кречмер нарвался на жесткую критику со стороны местной оппозиции. В частности, его соперница на предстоящих выборах от партии Зеленых Кати Майер назвала премьера популистом, который "забыл историю".

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"Приглашая главу Кремля и прогибаясь перед путинским режимом, Кречмер тем самым лишь охотится за голосами сторонников Левой партии и АдГ", — сказала Майер.

Кречмер и Путин

Кречмер и Путин

AFP

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне с неожиданным заявлением выступил глава Франции Макрон. Он собрался с поездкой в РФ, добавив, что европейцы "многим обязаны России".

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Германия
Тег
Европейский Союз
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