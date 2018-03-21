Проект "патриарх Кирилл" закрыт - священник РПЦ Чаплин

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин заявил, что проект "патриарх Кирилл" можно считать закрытым.

Об этом священник написал на своей странице в Facebook, отметив, что он закрыт "как проект общественно значимый, способный собрать команду соработников, а не челяди и не вечных "соглашателей".

Между прочим, за последние месяцы ни Синод, ни Высший церковный совет не приняли ни одного документа по общественно значимым вопросам. Архиерейский Собор, по большому счету - тоже", - написал он.

По словам Чаплина, "закрытие проекта произошло не в последнюю очередь усилиями "титульного" лица".

"Оно как бы достигло всего, чего хотело – но радости ему это не добавило. Наоборот, скорее умножило скорби – и дальше скорбей, увы, будет больше", - добавил протоиерей РПЦ.

Как писал "Обозреватель", ранее РПЦ признала болезнь патриарха Кирилла.