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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Проблема для Европы!" В Германии рассказали об опасности победы "Слуги народа" на выборах

7.4т Читать материал на украинском

Победа президентской партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду несет в себе опасность для всей Европы.

Об этом в немецком издании Die Welt пишет Филипп Фритц.

"В отличие от многих популистских партий в Европе, Зеленский и его партия "Слуга народа" обращаются к очень разным группам. Но это может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы", – отмечает автор.

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Отмечается, что многие избиратели президента Украины проголосовали за него, чтобы пойти на сближение с Россией, надеясь так прекратить войну на Донбассе.

"Если он откажется от последовательного отношения своего предшественника Петра Порошенко и придет к компромиссу с Кремлем, то это тоже общеевропейская проблема, поскольку это было бы явным признаком того, что перемещение границ по всей Европе ведет к успеху. Путин должен почувствовать себя поощренным продолжать закручивать спираль эскалации", – пишет Фритц.

Автор подчеркивает, что тот факт, что Россия ведет войну в Украине, ставит "Слугу народа" в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на конструктивный диалог и взаимопонимание с лидером России Владимиром Путиным.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Германия
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Городецкий Сергей
Городецкий Сергей
Большей угрозы чем Порошенко со своей "недокомандой", ворами и прочим дерьмом в окружении в Украине уже не будет.
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Лозбинг Эмилия
Лозбинг Эмилия
Германия с Францией мутили воду все эти года, идя на уступки с рашей, а теперь они заговорили об опасности, вы серьезно?!))) А пять лет войны с рашей более 13000 тысяч погибших...не в счет? Могу вас настроить и на ваших руках кровь...вы заигрались. Забыли как вы в ПАСЕ ДВА ГОДА ВКЛЮЧАЛИ "ОБИСПАКОЕНОСТЬ"
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Лозбинг Эмилия, они даже забыли, как в 2014 году гарантировали договоренности между Януковичем и оппозицией, которые помогли бы и Крым в составе Украины сохранить, и конфликта на Донбассе избежать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Путин угрозу Европе не несет?Даааа?А,вот Зе с его "Слугой народа-да!..ФриЦ, ты видать по "русски" хорошо лупанул по шнапсу!)))
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