"Проблема для Европы!" В Германии рассказали об опасности победы "Слуги народа" на выборах

Победа президентской партии "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду несет в себе опасность для всей Европы.

Об этом в немецком издании Die Welt пишет Филипп Фритц.

"В отличие от многих популистских партий в Европе, Зеленский и его партия "Слуга народа" обращаются к очень разным группам. Но это может представлять опасность не только для Украины, но и для Европы", – отмечает автор.

Отмечается, что многие избиратели президента Украины проголосовали за него, чтобы пойти на сближение с Россией, надеясь так прекратить войну на Донбассе.

"Если он откажется от последовательного отношения своего предшественника Петра Порошенко и придет к компромиссу с Кремлем, то это тоже общеевропейская проблема, поскольку это было бы явным признаком того, что перемещение границ по всей Европе ведет к успеху. Путин должен почувствовать себя поощренным продолжать закручивать спираль эскалации", – пишет Фритц.

Автор подчеркивает, что тот факт, что Россия ведет войну в Украине, ставит "Слугу народа" в ситуацию, в которой не оказывалась никакая другая протестная партия в Европе.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на конструктивный диалог и взаимопонимание с лидером России Владимиром Путиным.

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