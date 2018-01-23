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"Пробить" коридор: в России заявили о новых мечтах оккупанта

6.3тЧитать новость на украинском

Россия может попытаться "пробить" коридор к Приднестровью. В случае реализации этой задумки ситуация радикально ухудшится - в первую очередь, для РФ.

Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин в своем блоге для "Нового времени".

Он назвал эту идею провальной.

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"С точки зрения Путина, проблема под названием "Украина" до сих пор не решена. Ситуация подвисла. То, что Крым – это часть РФ, никто в мире, кроме России и ее сателлитов, не признают. То, что в Украине находятся российские силовые структуры и есть российское оружие, уже давно ни у кого сомнений не вызывает. Да, МИД России выступил с осуждением и негодованием. Ну и ладно. Реально для того, чтобы действовать в таком советском, силовом ключе, у Путина нет ресурсов, — ни финансовых, ни человеческих, ни дипломатических, ни даже военных", - подчеркнул Орешкин.

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По его словам, Украина готова к таким действиям, так как уровень ее боеспособности сильно повысился.

"А вот группа поддержки России ослаблена. Поэтому попытка решить "украинскую проблему" силовым путем будет, как мне кажется, самоубийственной для путинского режима. Это не значит, что она не может состояться, но она — маловероятна", - сказал эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Орешкин заявил, что Путин хочет не дать Украине стать полноценным самостоятельным государством, с эффективно работающей экономикой и государственными институтами.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на Донбассе
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Орешкин
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