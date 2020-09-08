Призываем Россию установить, кто несет ответственность за отвратительное отравление Навального, – министры G7
Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) потребовали от России объяснений относительного того, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.
Соответствующее заявление было распространено 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", – подчеркнули главы МИД.
Министры также напомнили об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Омске (Россия) 20 августа экстренно сел самолет, на котором летел оппозиционный политик Алексей Навальный. Ему стало плохо из-за вероятного отравления.
Оппозиционера могли отравить, добавив токсины в чай. Он впал в кому и попал в реанимацию.
Политика перевезли из Омска в Берлин, где спустя некоторые время его вывели из искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ.
Военные токсикологи Бундесвера установили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок". Однако создатели этого яда отрицают результаты исследования.