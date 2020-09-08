Призываем Россию установить, кто несет ответственность за отвратительное отравление Навального, – министры G7

Юрий Сергиенко Мир 00:13, 9.09.2020

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) потребовали от России объяснений относительного того, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Соответствующее заявление было распространено 8 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы, министры иностранных дел стран G7, призываем Россию срочно и с полной траспарентностью установить, кто несет ответственность за это отвратительное отравление, а также предать их правосудию", – подчеркнули главы МИД.

Министры также напомнили об обязательствах России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия.

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