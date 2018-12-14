''Призрак ищет друга'': в сети появилось жуткое видео из пустого офиса

Житель Малайзии снял в пустом офисе видео, где стул позади него вращается сам по себе. Примечательно, что в здании никого не было кроме мужчины.

Зейн работал один в своем кабинете до конца смены, когда он начал чувствовать себя неловко. Об этом пишет Daily Star (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Мужчина взял зеркало и поставил его на стол, чтобы посмотреть, что происходит позади него, но зеркало падало. Тогда он заснял на камеру телефона, как пустой стул на заднем плане движется.

Испуганный мужчина в офисе Скриншот

"Товарищ по работе сказал мне, что в офисе живут призраки, но я не обратил на это внимание. Сейчас я определенно боюсь туда возвращаться", — сказал Зейн.

С момента публикации в Twitter (4 декабря) видео набрало более 350 тысяч просмотров. Зрители были испуганы жутким стулом.

"Я бы там не сидел, если бы был один", — прокомментировал пользователь.

Другой человек утверждал, что на стуле сидел призрак, который "просто хочет себе друга" в пустом кабинете.

Остальные люди считают, что это подделка, но Зейн утверждает, что заметил странное движение кресла только после того, как проверил отснятый материал по дороге домой с работы.

Member aku overnight nak buat kerja. Dia rasa ada orang pandang daripada belakang. Dia pun rekod video guna phone.



Tiba-tiba ini yang berlaku: pic.twitter.com/C1KDdyJdre — PU ℕ𝕒𝕤𝕚𝕣 ℙ𝕒𝕤𝕚𝕣 (@NasirPasir) 4 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Онтарио (Канада) местная жительница Мени Питоссия заметила призрака на крыльце своего дома.