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''Призрак ищет друга'': в сети появилось жуткое видео из пустого офиса

1.4тЧитать материал на украинском

Житель Малайзии снял в пустом офисе видео, где стул позади него вращается сам по себе. Примечательно, что в здании никого не было кроме мужчины.

Зейн работал один в своем кабинете до конца смены, когда он начал чувствовать себя неловко. Об этом пишет Daily Star (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Мужчина взял зеркало и поставил его на стол, чтобы посмотреть, что происходит позади него, но зеркало падало. Тогда он заснял на камеру телефона, как пустой стул на заднем плане движется.

Испуганный мужчина в офисе

Испуганный мужчина в офисе

Скриншот

"Товарищ по работе сказал мне, что в офисе живут призраки, но я не обратил на это внимание. Сейчас я определенно боюсь туда возвращаться", — сказал Зейн.

С момента публикации в Twitter (4 декабря) видео набрало более 350 тысяч просмотров. Зрители были испуганы жутким стулом.

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"Я бы там не сидел, если бы был один", — прокомментировал пользователь.

Другой человек утверждал, что на стуле сидел призрак, который "просто хочет себе друга" в пустом кабинете.

Остальные люди считают, что это подделка, но Зейн утверждает, что заметил странное движение кресла только после того, как проверил отснятый материал по дороге домой с работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Онтарио (Канада) местная жительница Мени Питоссия заметила призрака на крыльце своего дома.

Место
Малайзия
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