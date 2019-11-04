"Признать публично": Россия поставила циничный ультиматум по захваченным кораблям ВМС

В Кремле заявили, что для того, чтобы вернуть незаконно захваченные возле Керченского пролива корабли, Украина должна признать провокацию со своей стороны.

Скандальное условие в ответ на новую ноту украинского Министерства иностранных дел поставил член Совета Федерации Сергей Цеков, пишет ТАСС.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать. И после этого уже говорить об имуществе", – цинично прокомментировал он.

Россия поставила ультиматум по захваченным кораблям ВМС RT

Сенатор заявил, что корабли якобы до сих пор могут представлять интерес для следствия, а также подчеркнул, что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Высказалась и Ольга Ковитиди – "сенатор" от Крыма. Она сказала, что Украина использует корабли для осуществления политического демарша.

"Украинская сторона не ставила целью освобождение моряков и кораблей, Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей", – огрызнулась Ковитиди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина выступила с официальным требованием к России — назвать место и время, когда можно будет забрать захваченные в Керченском проливе украинские боевые корабли.

Перед этим адвокат украинских моряков Николай Полозов заверил, что Россия в скором времени вернет захваченные "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу".

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