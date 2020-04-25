Признанная умершей от коронавируса женщина спустя месяц пришла в сознание

74-летняя жительница города Гуаякиль в Эквадоре пришла в сознание спустя почти месяц после того, как врачи признали ее умершей.

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Как пишет газета El Comercio, в конце марта Альба Марури Гранда пожаловалась на температуру до 42 градусов и проблемы с дыханием. Женщину доставили в больницу, где она впала в кому.

Альба Марури Гранда очнулась спустя месяц

Врачи перепутали имя пациентки и по ошибке сообщили семье о ее смерти. Восемь дней спустя родственники кремировала якобы ее останки.

Семья провела почти месяц с прахом другого человека в ожидании, когда в Эквадоре отменят чрезвычайное положение из-за коронавируса и разрешат провести церемонию погребения.

24 апреля женщина очнулась, сообщила медработнице свое имя и номер телефона для связи с сестрой.

Врачи принесли извинения семье Гранды, признав ошибку. Теперь родственники требуют от больницы возместить $2 тыс., которые были потрачены на похоронные услуги и кремацию.

Как писал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 21 апреля похоронили двух родных братьев, которые скончались от коронавируса с разницей в день. Скончалась также бабушка парней, в тяжелом состоянии в больнице находится отец.