Признался Лаврову? СМИ нашли заявление Трампа, которое ставит под угрозу США

Западные СМИ обнародовали скандальное заявление президента США Дональда Трампа, который признался, что его не беспокоит возможное вмешательство РФ в президентские выборы, поскольку Соединенные Штаты "делали тоже самое в других странах".

Это произошло еще в 2017 году в Овальном кабинете, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и бывшим российским послом Сергеем Кисляком. Но данную информацию газета The Washington Post со ссылкой на трех инсайдеров распространила только сейчас.

Как сообщают журналисты, Белый дом старался оградить высказывания президента от обнародования.

СМИ нашли заявление Трампа, которое ставит под угрозу США Газета.ру

Источники заявляют, что меморандум по итогам встречи ограничили в доступе. Он был открыт только для несколько должностных лиц, которые имели высокий уровень доверия.

Напомним, что в мае 2017 года в США началось расследование о возможном вмешательстве РФ в выборы американского президента, которые прошли в 2016 году. Куратором дела выступил специальный прокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Бар заявил о завершении расследования. Следствие показало, что в ходе дела были выявлены многочисленные попытки представителей России повлиять на выборы президента США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. Сам спецпрокурор Мюллер не смог заявить о сговоре, поскольку не смог предоставить достаточное количество улик.

В июле представители Демократической партии попытались запустить процедуру отстранения Дональда Трампа от власти. Но в ходе голосования инициативу не поддержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США засекретили разговор Трампа и Путина. Это произошло после скандала с Зеленским.

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