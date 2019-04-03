Прижать Россию в море: США и НАТО разработали мощный план подавления

Власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает "РБК". "Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", — отметила она.

По ее словам, акватория Черного моря должна быть безопасна для стран этого региона от "навязчивости России". В этом контексте Хатчисон еще раз напомнила, что США считают Крым украинским полуостровом.

RT

"И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", — добавила постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!