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Прижать Россию в море: США и НАТО разработали мощный план подавления

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Власти США совместно с НАТО разработали "пакет мер" для сдерживания России в Черном море. Он будет включать наблюдение с воздуха, а также отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море.

Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает "РБК". "Речь идет о пакете, укрепляющем разведку, воздушную разведку, а также увеличивающем число отправляемых в Черное море кораблей НАТО для гарантии безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море", — отметила она.

По ее словам, акватория Черного моря должна быть безопасна для стран этого региона от "навязчивости России". В этом контексте Хатчисон еще раз напомнила, что США считают Крым украинским полуостровом.

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Прижать Россию в море: США и НАТО разработали мощный план подавления

RT

"И очень важно, чтобы Румыния, Болгария и Украина, также как и Грузия, находились под защитой в черноморском пространстве", — добавила постпред.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс планирует усилить военное присутствие своих кораблей в Черном море.

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Тема
Российская военная угроза
Место
США
Тег
НАТО
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
скиньте на кремль маленькую ядерную бомбочку и все и мир будет во всем мире
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, Вот поэтому у вас и отняли ЯО. Обезьяна с гранатой никому не нужна.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Иран уже прижали, все же помнят видео с сопливыми американскими морячками?
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Этой старушке давно уже пора на покой, а она все что то бурдит. Ну как корабли НАТО в Черном море могут могут быть гарантом "безопасного прохода украинских судов через Керченский пролив в Азовское море"? Сами они в пролив не зайдут. Постоят на траверзе максимум. А если хохлы снова попрутся без запросов то их снова остановят невзирая ни на что.
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