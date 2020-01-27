Экстренно сел посреди улицы: в Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом. Видео

В иранском городе Михмахр самолет Каспийской авиакомпании совершил аварийную посадку.
На видео, опубликованных в соцсетях видно, как самолет приземляется прямо посреди оживленной улицы.
На борту находилось 130 человек. На кадрах видно, как пассажиры вылезают из самолета на улицу. Сообщений о гибели людей нет.
В Иране самолет приземлился посреди улицы
CNN
Все 135 человек на борту самолета были благополучно эвакуированы. Пассажиры помогали друг другу выходить из двухмоторного коммерческого самолета с одним проходом, неся детей и чемоданы. Некоторые вышли через главные двери, а другие выбрались из аварийных выходов на крылья самолета.
В Иране самолет приземлился посреди улицы
CNN
В Иране самолет приземлился посреди улицы
CNN
Самолет направлялся изТегерана в Махшахр.
An Iranian passenger plane with 135 people on board has skidded off the runway and onto a road with its wheels still retracted -- and, miraculously, no one was hurt. https://t.co/RWNlEb1BWI— CNN International (@cnni) January 27, 2020
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