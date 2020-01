Экстренно сел посреди улицы: в Иране произошло новое ЧП с пассажирским самолетом. Видео

В иранском городе Михмахр самолет Каспийской авиакомпании совершил аварийную посадку.

На видео, опубликованных в соцсетях видно, как самолет приземляется прямо посреди оживленной улицы.

На борту находилось 130 человек. На кадрах видно, как пассажиры вылезают из самолета на улицу. Сообщений о гибели людей нет.

Все 135 человек на борту самолета были благополучно эвакуированы. Пассажиры помогали друг другу выходить из двухмоторного коммерческого самолета с одним проходом, неся детей и чемоданы. Некоторые вышли через главные двери, а другие выбрались из аварийных выходов на крылья самолета.

Самолет направлялся изТегерана в Махшахр.

