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14 января • обновлено в 18:04
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Путин борется за "главный приз": озвучена цель России в Ливии

2.3т
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Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос заявил, что главный "приз" в конфликте в Ливии – это нефть.

"Все это происходит вокруг нефти. Приз в этой войне – нефть, доступ к ресурсам, за него борются и Россия, и Турция", – сказал он OBOZREVATEL.

По мнению эксперта, очередное возобновление или прекращение боевых действий не следует рассматривать как важный этап развития ситуации. "В таких конфликтах возобновление боевых действий происходит регулярно. Ситуация находится в развитии, конфликт носит системный характер", – заметил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

В то же время эксперт назвал важный "вопрос, который всех волнует". "Поскольку речь идет о распределении ресурсов, в мирном соглашении это должно быть прописано. И всех интересует, кто будет дилером в подписании мирного соглашения, кто будет реальным посредником", – пояснил он.

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Как писал OBOZREVATEL:

  • В Ливии продолжается противостояние между силами Правительства национального единства и парламентом страны. Первое поддержано Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Саудовской Аравией, Иорданией и Россией. Второе поддерживает ООН, ЕС и Турция.

  • 26 декабря правительство Ливии попросило у Турции военной поддержки "с воздуха, земли и моря", чтобы отразить наступление восточных сил на столицу страны Триполи. В Стамбул был отправлен официальный запрос.

  • 4 января командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации для противостояния агрессии извне. Он призвал граждан "объединиться и взяться за оружие" в ответ на намерение Турции отправить войска в Ливию по призыву правительства.

  • С 12 января национальная армия генерала Халифы Хафтара, поддерживаемая Россией, объявила о прекращении боевых действий на западе страны.

  • 14 января стало известно о том, что перемирие сорвано. Халифа Хафтар и спикер ливийской Палаты представителей Агила Салех Иса не подписали соглашение о прекращении огня с Правительством национального согласия Фаиза Сарраджа.

  • Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган заявил, что на стороне Ливийской национальной армии воюют две тысячи российских наемников ЧВК "Вагнера", которые ранее были замечены на Донбассе и в Сирии.

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что на территории Ливии якобы нет наемников, в частности из ЧВК "Вагнера", которые представляют интересы РФ и получают ее финансирование.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Игорь Семиволос
Место
Ливия
Тег
Ближний восток
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А когда США бомбили Ливию? За что? За какой "приз"? Почему ваш вумный эксперт этого не озвучил?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ще не вмерла, не переживай,будет и плешивому свой черенок.
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