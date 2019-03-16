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"Приютили нацистов!" В России взорвались от злости из-за новых санкций США и Канады

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Министерство иностранных дел РФ назвало санкции, введенные США и Канадой, "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".

Российские дипломаты на сайте ведомства заявили, что нет ничего нового или неожиданного в "очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками", которую "выдали США и Канада".

"Рестрикции снова пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным присоединением Крыма, добавив на этот раз безосновательные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе. При этом для всех, кроме, наверное, авторов подобных решений — очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их не было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам", — говорится в сообщении.

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Санкции против России

Санкции против России

"УП"

В МИД РФ утверждают, что у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая „санкционная зависимость“, от которой они не могут избавиться.

"Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские „черные списки“ северный сосед США старается даже в чем-то „перещеголять“ своего „большого брата", — сказано в заявлении.

При этом сенатор Алексей Пушков в своем Twitter упрекнул эту страну в том, что именно она после окончания Великой мировой войны приютила на своей территории нацистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Файбер Моня
Файбер Моня
Как показывает исторический опыт, санкции не стали способом эффективного воздействия на какую-либо страну. Ещё 50 лет назад санкции пиндосов против Кубы не возымели серьёзного эффекта и не привели к изменению внешнеполитического курса. То же можно сказать и про Иран, нефтяные запасы которого обеспечили и обеспечивают ему спокойную жизнь. Для России, у которой ресурсов более чем достаточно, эти санкции просто смешны и нелепы, пиндосы только себе создают проблемы, из которых сами, потом, не могут выбраться. С тем же успехом они могут пугать ежа своим голым задом. ))
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Перепил Недо
Перепил Недо
"Рестрикции снова пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным присоединением Крыма, добавив на этот раз безосновательные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе. При этом для всех, кроме, наверное, авторов подобных решений — очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их не было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам", — говорится в сообщении. Ничего,ничего. Перемелется, мука будет. Побольше санкций полезных и нужных.
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Дякевич Сергей
Дякевич Сергей
Этих кацапов не поймешь - то они говорят, что санкции для них о)(уенно полезные но тут же на них жалуются. От же ж дебилы.
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