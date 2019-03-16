"Приютили нацистов!" В России взорвались от злости из-за новых санкций США и Канады

Министерство иностранных дел РФ назвало санкции, введенные США и Канадой, "дремучей русофобией" и пообещало "обязательно ответить".

Российские дипломаты на сайте ведомства заявили, что нет ничего нового или неожиданного в "очередной порции санкций, скоординированной с европейскими союзниками", которую "выдали США и Канада".

"Рестрикции снова пытаются обосновать якобы агрессивными действиями России в отношении Украины, "незаконным присоединением Крыма, добавив на этот раз безосновательные обвинения в "неоправданном применении силы" в Керченском проливе. При этом для всех, кроме, наверное, авторов подобных решений — очевидно, что санкционные раунды, сколько бы их не было, не приводят к желаемым для США и Канады результатам", — говорится в сообщении.

Санкции против России "УП"

В МИД РФ утверждают, что у канадских властей, судя по всему, появилась патологическая „санкционная зависимость“, от которой они не могут избавиться.

"Очевидно и то, что в стремлении расширять свои антироссийские „черные списки“ северный сосед США старается даже в чем-то „перещеголять“ своего „большого брата", — сказано в заявлении.

При этом сенатор Алексей Пушков в своем Twitter упрекнул эту страну в том, что именно она после окончания Великой мировой войны приютила на своей территории нацистов.

"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против росс. политиков и глав госкомпаний. Она же после войны приютила многих нацистов. Такие там "ценности". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта США, ЕС и Канада ударили новыми санкциями по России из-за Украины. Введение новых ограничений связано с агрессией России в Керченском проливе в конце ноября 2018 года.

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