Прививки от коронавируса сделали более 2,7 млн человек в мире

Прививку от коронавируса сделали уже более 2,7 млн человек по всему миру.

Об этом свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg. Отмечается, что больше всего людей вакцинировали в США – 1,1 млн.

При этом вакцину американцам начали вводить 14 декабря. За полторы недели там успели вколоть 1,12 млн доз препарата.

Также много доз вакцины ввели в Китае – 650 тысяч и Великобритании – 500 тысяч.

"Это начало крупнейшей кампании вакцинации в истории и один из крупнейших логистических вызовов, которые когда-либо были", – говорится в сообщении.

Больше всего людей вакцинировали в США. bloomberg.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Аргентина стала второй страной в мире, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Ранее препарат был разрешен только в Беларуси.