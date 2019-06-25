"Привезу Путина в клетке!" Рупор Кремля заистерил из-за мертвого Доренко

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев назвал покойного российского журналиста Сергея Доренко предателем, нарвавшись на едкий ответ.

Резкое заявление он сделал в эфире "Вести FM". Особо пропагандисту не понравилась критика Доренко президента России Владимира Путина.

"Я не могу понять всех тех, кто сейчас с придыханием вспоминает о Доренко, вот меня это просто дико умиляет. Знаешь, я понимаю почему какая-нибудь Кристина Потупчик (российский общественный деятель, блогер. – Ред.) близка к Доренко. Потому что оба предатели.

Один орал, напомню, орал на Майдане "я вам привезу Путина в клетке", другая вечно клялась в любви тем, о кого теперь вытирает ноги", – сказал пропагандист Кремля.

Доренко и Соловьев Коллаж

"Соловьев опять не удержался, чтобы не прокричать про клетку. Это удивительно – Сергея Доренко уже нет, а Соловьев по-прежнему жутко завидует и боится его, продолжая свои нелепые нападки", – ответили на данное заявление в Telegram-канале Доренко "Расстрига".

Коллеги журналиста рассказали, что не так давно на встрече сотрудников СМИ в Кремле Доренко увидел Соловьева. До этого между ними произошла очередная перепалка в сети, и Доренко предложил Соловьеву сделать селфи.

"Это сыграло бы на руку обоим, и Сергей это точно понимал. Но у Соловьева, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергею: "Ты – предатель! Ты говорил, что посадишь Путина в железную клетку!" Сергей пожал плечами: "И что?" – написали в Telegram-канале.

"Он прислал мне сообщение, в котором рассказал об этой ситуации и фото – лист бумаги, на котором он написал про Соловьева – "мерзкая карлица", "хлопотливая тётенька". Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", – подытожили в "Расстриге".

Расстрига

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