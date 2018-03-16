Привезла дочь: в деле Скрипаля случился неожиданный поворот

Нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-шпиона Сергея Скрипаля, привезла его дочь Юлия в своем багаже, с которым она прибыла в Солсбери из Москвы.

Яд мог находиться в любой вещи из чемодана, пишет газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

По данным источников, следствие прорабатывает версию, что ядом были пропитаны предметы одежды, что-то из косметики или привезенные Юлией подарки, которые предполагалось распаковать в доме Сергея Скрипаля.

Как сообщал "Обозреватель", Скрипаля отравили вместе с дочерью 4 марта в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом, разработанным еще во времена СССР.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия, вероятно, стоит за их отравлением. 14 марта она объявила, что Великобритания высылает 23 российских дипломатов, которые имели отношение к разведке РФ.

Также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал санкции, которые страна примет в отношении РФ в связи с отравлением Скрипаля. Тем временем, США 15 марта расширили санкции против России.