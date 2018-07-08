Привет Путину! В Беларуси стоя аплодировали украинским "киборгам"

В Беларуси в столичном кинотеатре показали знаменитый фильм украинского режиссера Ахтема Сеитаблаева "Киборги", посвященный героическим защитникам Донецкого аэропорта от российских оккупантов.

Показ был организован в рамках Дней украинской культуры в этой стране, сообщает пресс-служба посольства Украины в Минске. Перед сеансом была сделана небольшая презентация картины, которую провели Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и специально приехавший в Минск по такому поводу государственный секретарь украинского министерства культуры Ростислав Карандеев.

Отмечается, что полный зал зрителей встретил финальные титры фильма стоя и бурной овацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, нашумевшая украинская военная драма "Киборги" стала абсолютным рекордсменом отечественного проката за период независимости страны.