Привет Путину: Совбез ООН принял важнейший документ о борьбе с терроризмом

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма, одним из соавторов резолюции стала Украина.
Документ приняли единогласно. Он направлен на усиление глобальных усилий по противодействию привлечению финансов террористическими организациями, сообщает "Голос Америки".
В частности, резолюция требует от всех стран обеспечить, чтобы их национальное законодательство было достаточным для наказания ответственных за финансирование "террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью".
Совбез ООН
"Корреспондент"
Кроме этого, в документе требуется обеспечить соответствие всех применяемых для борьбы с терроризмом мероприятий международным законам о правах человека и законам о беженцах.
Борьба с финансированием терроризма является насущной проблемой для Украины в контексте продолжающейся агрессии РФ, подчеркнули члены украинской делегации.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии задержана опасная группа террористов, которая планировала убивать "неверных".
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