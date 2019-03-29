Привет Путину: Совбез ООН принял важнейший документ о борьбе с терроризмом

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма, одним из соавторов резолюции стала Украина.

Документ приняли единогласно. Он направлен ​​на усиление глобальных усилий по противодействию привлечению финансов террористическими организациями, сообщает "Голос Америки".

В частности, резолюция требует от всех стран обеспечить, чтобы их национальное законодательство было достаточным для наказания ответственных за финансирование "террористических организаций или отдельных террористов, выступающих с любой целью".

Совбез ООН "Корреспондент"

Кроме этого, в документе требуется обеспечить соответствие всех применяемых для борьбы с терроризмом мероприятий международным законам о правах человека и законам о беженцах.

Борьба с финансированием терроризма является насущной проблемой для Украины в контексте продолжающейся агрессии РФ, подчеркнули члены украинской делегации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии задержана опасная группа террористов, которая планировала убивать "неверных".

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