МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Привет крымскому брату!" В России внезапно рухнул мост: момент попал на видео

8.3тЧитать новость на украинском

В России в городе Чита обрушился и рухнул в реку Каштакский автомобильный мост.

Момент ЧП попал в объектив камеры наблюдения. Видео инцидента поделился на своей странице в Twitter пользователь с ником Vitauskas.

"Говорят, перед тем, как пасть смертью храбрых, [мост] просил передать пламенный привет своему крымскому брату", - подписан пост.

Новости
"Точно рухнет": росСМИ рассказали о проблемах с Крымским мостом

"Это он начал флешмоб", "Следующий будет крымский", "В рукожопых все из говна слепленное", "Красиво пошел", "Т-сс-с... Это же наша укроповская ДРГ сработала..." - пишут люди в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появилось новое видео "разваливающегося" Крымского моста.

Место
РоссияЧита
Объект
Крымский мост
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
5
48
Смешно
4
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дригало Влад
Дригало Влад
Народ а вы слыхали чурки кацапские говорят что то что в Крыму кацапам плохо живеться это по тому что мы не признали их липовый референдум)))))))))
Ответить
0
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"В рукожопых все из говна слепленное, пишут люди в комментариях к видео." Это не люди, это хохлосрань безмозглая.Специально для таких привожу новость 10-летней давности из США: "В среду вечером в час пик обрушился мост через реку Миссисипи в американском городе Миннеаполис.По информации американской полиции, на восьмиполосном автомобильном мосту одновременно находились до 100 машин."
Ответить
0
0
2 из 4 ответов | показать все
Doc
Doc
Кастрюлев Мыкола, я украинец. И что ты хочешь сказать про 2 главные проблемы Раши
Ответить
0
0
Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Doc, а ты француз, видимо?
Ответить
0
0

Наши блоги