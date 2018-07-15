"Привет крымскому брату!" В России внезапно рухнул мост: момент попал на видео

В России в городе Чита обрушился и рухнул в реку Каштакский автомобильный мост.

Момент ЧП попал в объектив камеры наблюдения. Видео инцидента поделился на своей странице в Twitter пользователь с ником Vitauskas.

"Говорят, перед тем, как пасть смертью храбрых, [мост] просил передать пламенный привет своему крымскому брату", - подписан пост.

А в Чите, тем временем, не выдержав стремительных темпов технологического рывка, рухнул автомобильный мост. Говорят, перед тем, как пасть смертью храбрых, просил передать пламенный привет своему крымскому брату 😆 pic.twitter.com/wlLAx3K7LN — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 Слава Україні!Glory to Ukraine! (@Vitauskas_A) 15 липня 2018 р.

"Это он начал флешмоб", "Следующий будет крымский", "В рукожопых все из говна слепленное", "Красиво пошел", "Т-сс-с... Это же наша укроповская ДРГ сработала..." - пишут люди в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно появилось новое видео "разваливающегося" Крымского моста.