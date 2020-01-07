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7 января • обновлено в 21:11
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Привели в полную боевую готовность: СМИ сообщили о резких мерах США на Ближнем Востоке

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Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.

Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников. По их информации, повышенная боеготовность армии США может означать, что страна готовится сбивать иранские беспилотники.

Армия США

Армия США

По словам источника CNN, американская разведка якобы заметила некую угрозу со стороны Ирана. Второй же источник уточнил, что все силы США на Ближнем Востоке уже готовы к угрозе нападения.

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Кроме того, отмечается, что американская разведка в течение последних нескольких дней вела наблюдение за перемещением военной техники Ирана, включая как беспилотники, так и баллистические ракеты. Чиновники рассказали, что перемещение иранских военных может быть попыткой страны обезопасить свое оружие от возможного удара США или же подготовить его для проведения собственных атак.

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Автор
Игорь Никитин
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
США
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