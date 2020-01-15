Привел двухметрового охранника: глава "Нафтогаза" рассказал о хитрости Путина на переговорах

Президент России Владимир Путин показал, что для Москвы играет огромную роль газовый вопрос в отношениях с Украиной.

Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Гордону". Он виделся с российским президентом во время нормандских переговоров в Париже.

"То, что Путин знал детали газовых вопросов – лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", – заявил Витренко.

Перегворы в Париже в "нормандском формате" ТСН

По его словам, во время время переговоров рядом с президентом РФ был его двухметровый телохранитель с оружием, хотя главы остальных государств, согласно протоколу, оставили свою охрану за дверьми.

"Официально он тоже был оформлен как conseiller – советник. На саммите многие обсуждали, что это не совсем честно оформлять своих охранников как советников", – говорит глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

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