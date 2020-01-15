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15 января • обновлено в 12:20
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Привел двухметрового охранника: глава "Нафтогаза" рассказал о хитрости Путина на переговорах

2.2т
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Президент России Владимир Путин показал, что для Москвы играет огромную роль газовый вопрос в отношениях с Украиной.

Об этом рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "Гордону". Он виделся с российским президентом во время нормандских переговоров в Париже.

"То, что Путин знал детали газовых вопросов – лишний раз доказывает, как для России важна эта тема. Мое впечатление о президенте РФ: он хочет сам разбираться в деталях, хочет показывать себя как человека, который знает, о чем говорит", – заявил Витренко.

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Перегворы в Париже в "нормандском формате"

ТСН

По его словам, во время время переговоров рядом с президентом РФ был его двухметровый телохранитель с оружием, хотя главы остальных государств, согласно протоколу, оставили свою охрану за дверьми.

"Официально он тоже был оформлен как conseiller – советник. На саммите многие обсуждали, что это не совсем честно оформлять своих охранников как советников", – говорит глава "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Юрий Витренко Владимир Путин
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Комментарии
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Витренко от страха обосрался, до сих пор не может отмыться и продолжает вонять.
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2
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Alex Alex
Alex Alex
Пистит вытрэнко. Это на фоне Зели все кажутся "двухметровыми"))))
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы, почему вы такие селюки и дeбилы? Русским так и не удалось научить вас мыслить масштабными, государственными категориями. Что ни чиновник на Украине - то селюк местечковый
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