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Приступы Меркель: канцлер решила отойти от дел

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Канцлер Германии Ангела Меркель, у которой за последнее время было несколько приступов дрожи, ушла в длительный отпуск.

Отдых политика начался 20 июля и продлится 28 дней. Предположительно, она проведет отпуск в Альпах, сообщает Bild.

Кроме того, изданию стало известно, что Меркель возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт "Дрожащая женщина" (The Shaking Woman or A History of My Nerves).

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В документальном произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неконтролируемых приступов дрожи.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

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Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Тег
политика
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
БОГ ВСЕМОГУЩИЙ наказал ее ! аминь !
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