Приступы Меркель: канцлер решила отойти от дел

Канцлер Германии Ангела Меркель, у которой за последнее время было несколько приступов дрожи, ушла в длительный отпуск.

Отдых политика начался 20 июля и продлится 28 дней. Предположительно, она проведет отпуск в Альпах, сообщает Bild.

Кроме того, изданию стало известно, что Меркель возьмет с собой книгу американской писательницы Сири Хустведт "Дрожащая женщина" (The Shaking Woman or A History of My Nerves).

В документальном произведении автор описала историю женщины, которая страдала от неконтролируемых приступов дрожи.

18 июня Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Врач предположила, что судороги, которые испытала политик, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у Меркель произошел на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня.

Однако, как пишут журналисты, канцлер Германии подняла конфиденциальность, связанную со здоровьем первых лиц государства, на совершенно другой уровень, поэтому о ее вероятной болезни никто не узнает.

Третий приступ у политика случился во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине 10 июля.

