Пристальному вниманию Путина к Польше нашлось объяснение

Марина Погорилко Мир 18:56, 20.06.2020 Обновлено: 19:02, 20.06.2020

Пристальное внимание президента России Владимира Путина в статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим"к Польше объясняется двумя причинами: обвинения ею РФ в переписывании истории и распространение российской пропаганды.

Такое мнение высказал украинский историк Владимир Вятрович, проанализировав публикацию Путина к годовщине победы, сказано в материале OBOZREVATEL.

В частности, он объяснил изложенный в ней тезис президента России: "Польша, преследуя свои интересы, всеми силами препятствовала созданию системы коллективной безопасности в Европе".

"Такое внимание к Польше имеет две причины. С одной стороны, Польша неоднократно обвиняла Россию в переписывании истории, польские историки настаивают на том, что Вторая мировая война началась с пакта Молотова-Риббентропа и раздела Польши Советским Союзом и нацистской Германией", – отметил Вятрович.

"С другой стороны, обвинения Польши в том, что она "сама виновата", что началась Вторая мировая война – один из главных месседжей современной российской пропаганды: "пакт Молотова-Риббентропа – это не так плохо, это вынужденный шаг" и другие", – добавил историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше президента России Владимира Путина обвинили в попытке представить ложную картину о Второй мировой войне. Директор Департамента национальной безопасности канцелярии польского премьер-министра Станислав Жарын напомнил о сговоре между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным.

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