Россия продолжит убивать: Пристайко публично заявил об опасности для ЕС

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока не закончится война на Донбассе, Россия будет продолжать убивать людей в странах Европы.
С предупреждением он выступил в пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции в Берлине, комментируя убийство в немецкой столице бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают РФ. Об этом сообщает "Европейская правда".
"К большому сожалению, и к вам докатилась волна убийств, которые осуществляют россияне. Вы видели это в Британии... А мы уже привыкли. На наших улицах убивают и российских бизнесменов, и белорусских журналистов. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с заказными убийствами. Но мы воюющая страна, в которой это, к сожалению, происходит очень часто", – сказал Пристайко.
Пристайко заявил об опасности России для ЕС
РБК-Украина
Он выразил мнение, что пока российская агрессия на Донбассе будет продолжаться, такие убийства в Европе будут случаться все чаще.
"Мы понимаем трагедию, когда это происходит на мирных улицах Берлина. Но, к сожалению, пока не завершим войну, это будет происходить все больше и больше", – резюмировал министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.
Расследование преступления планирует взять на себя Федеральная прокуратура страны. Это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают иностранные спецслужбы в организации случившегося.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.
4 декабря Германия объявила о высылке двух российских дипломатов. Произошло это на фоне громких заявлений прокуратуры ФРГ о том, что за резонансным убийством в Берлине, вероятно, стоят российские власти. Россия ответила тем же.
Германия обвинила Путина во лжи об убийстве Хангошвили.
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