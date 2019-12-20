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20 декабря • обновлено в 18:15
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Россия продолжит убивать: Пристайко публично заявил об опасности для ЕС

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока не закончится война на Донбассе, Россия будет продолжать убивать людей в странах Европы.

С предупреждением он выступил в пятницу, 20 декабря, на пресс-конференции в Берлине, комментируя убийство в немецкой столице бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили, в котором подозревают РФ. Об этом сообщает "Европейская правда".

"К большому сожалению, и к вам докатилась волна убийств, которые осуществляют россияне. Вы видели это в Британии... А мы уже привыкли. На наших улицах убивают и российских бизнесменов, и белорусских журналистов. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся с заказными убийствами. Но мы воюющая страна, в которой это, к сожалению, происходит очень часто", – сказал Пристайко.

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Пристайко заявил об опасности России для ЕС

Пристайко заявил об опасности России для ЕС

РБК-Украина

Он выразил мнение, что пока российская агрессия на Донбассе будет продолжаться, такие убийства в Европе будут случаться все чаще.

"Мы понимаем трагедию, когда это происходит на мирных улицах Берлина. Но, к сожалению, пока не завершим войну, это будет происходить все больше и больше", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Вадим Пристайко
Место
Германия Берлин
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hunt andres
hunt andres
Тварь.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Атошники убили Шеремета, а виновата опять Россия... Украинцы! Где вы таких идиотов берете и почему они вами управляют?
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