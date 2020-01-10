Пристайко провел срочный брифинг по катастрофе Boeing: громкие подробности и видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не исключает ни одной версии катастрофы украинского Boeing над Ираном, в том числе и попадания ракеты, а также поделился подробностями расследования.
Официальной позицией он поделился на брифинге в пятницу, 10 января. По словам чиновника, наша страна сделает выводы только после анализа всего массива информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Главные тезисы пресс-конференции:
Украина получила доступ к "черным ящикам" и записям разговоров пилота и диспетчера. Киев хочет провести их расшифровку самостоятельно.
Версию с попаданием иранской ракеты не исключают, однако она пока официально не подтверждена.
Если докажут, что Boeing сбили, потребуют компенсацию.
Иран взаимодействует с Киевом в рамках расследования. Когда вернут тела погибших – пока неясно.
Во время полета ситуация была штатной. Курс изменили только после того, как самолет начал терпеть крушение.
Территорию зачищают, однако ни о каких бульдозерах речь не идет.
Пристайко дал срочный брифинг
Скриншот из видео
"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача – это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват – найти виновных", – подчеркнул он.
"Если докажем, что самолет был сбит, то все будут добиваться привлечения виновных к ответственности и компенсации. Но об этом рано говорить", – добавил он.
Министр рассказал, что Украина получила доступ к деталям самолета, к месту падения. "Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам". Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется", – заявил он.
По словам министра, реконструкцию переговоров планируют начать в ближайшее время. При этом Пристайко добавил, что Украина хотела бы, чтобы "черные ящики" анализировались в Киеве.
Факты
По словам Пристайко, на Украину никто не давит в рамках расследования, в том числе и США.
Министр также ответил на ряд важнейших вопросов. По его утверждению, украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран, опровергли новости о зачистке территории катастрофы бульдозерами.
"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", – акцентировал он.
Пристайко подтвердил, что Украина получила данные от западных партнеров, однако они являются тайными и не могут быть разглашены.
"Нет оснований говорить, что Иран не достаточно взаимодействует, наша команда продолжает работать, взаимодействие есть", – добавил он.
Министр рассказал о транспортировке и опознании тел погибших: "Все тела развезены по разным больницам, все должны иметь образцы ДНК, когда конкретно вернут тела и сколько времени понадобится – сказать очень сложно".
По словам чиновника, украинцам никто не запрещал летать в Иран – запрет действует до конца расследования только для национальных авиакомпаний, однако граждане нашей страны могут воспользоваться услугами других перевозчиков.
У Пристайко также спросили, чем была вызвана задержка в вылете самолета. Министр пояснил, что форс-мажор возник из-за выгрузки воздушного судна. "Во время полета ситуация была штатной. Об этом пилот сообщил вышке. Самолет действительно изменил курс, однако его пытались вернуть в аэропорт уже после того, как судно начало терпеть крушение", – рассказал он.
Пристайко резюмировал, что Украина проанализирует все видео и информацию. Также он отметил, что Киев выступает за создание международной коалиции для расследования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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