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10 января • обновлено в 19:39
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Пристайко провел срочный брифинг по катастрофе Boeing: громкие подробности и видео

19.6т
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Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина не исключает ни одной версии катастрофы украинского Boeing над Ираном, в том числе и попадания ракеты, а также поделился подробностями расследования.

Официальной позицией он поделился на брифинге в пятницу, 10 января. По словам чиновника, наша страна сделает выводы только после анализа всего массива информации (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Главные тезисы пресс-конференции:

  • Украина получила доступ к "черным ящикам" и записям разговоров пилота и диспетчера. Киев хочет провести их расшифровку самостоятельно.

  • Версию с попаданием иранской ракеты не исключают, однако она пока официально не подтверждена.

  • Если докажут, что Boeing сбили, потребуют компенсацию.

  • Иран взаимодействует с Киевом в рамках расследования. Когда вернут тела погибших – пока неясно.

  • Во время полета ситуация была штатной. Курс изменили только после того, как самолет начал терпеть крушение.

  • Территорию зачищают, однако ни о каких бульдозерах речь не идет.

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Пристайко дал срочный брифинг

Пристайко дал срочный брифинг

Скриншот из видео

"Мы не отбрасываем ни одну из версий. Все версии рассматриваются. Наша главная задача это абсолютно справедливо и непредубежденно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват найти виновных", – подчеркнул он.

"Если докажем, что самолет был сбит, то все будут добиваться привлечения виновных к ответственности и компенсации. Но об этом рано говорить", – добавил он.

Министр рассказал, что Украина получила доступ к деталям самолета, к месту падения. "Полиция обеспечивает безопасность. Сейчас наша команда получила доступ к "черным ящикам". Также мы получили доступ к записям диспетчеров из Центра управления полетами в аэропорту Тегерана и нашими пилотами. Сейчас эта информация анализируется", – заявил он.

По словам министра, реконструкцию переговоров планируют начать в ближайшее время. При этом Пристайко добавил, что Украина хотела бы, чтобы "черные ящики" анализировались в Киеве.

Пристайко провел срочный брифинг по катастрофе Boeing: громкие подробности и видео

Факты

По словам Пристайко, на Украину никто не давит в рамках расследования, в том числе и США.

Министр также ответил на ряд важнейших вопросов. По его утверждению, украинские специалисты, которые прибыли в Тегеран, опровергли новости о зачистке территории катастрофы бульдозерами.

"На месте действительно проходят работы. Помимо того, что идет очистка, к сожалению, остатки самолета разбросало на достаточно большую территорию, включая определенный населенный пункт. У людей есть доступ, будем говорить честно, и к фрагментам самолета, и даже к тому, что может быть определено, как фрагменты тел. Мы сейчас смогли, с помощью иранской стороны, убрать всё лишнее. То, что там были фотографии с бульдозерами, наша команда не подтверждает эти фотографии", – акцентировал он.

Пристайко подтвердил, что Украина получила данные от западных партнеров, однако они являются тайными и не могут быть разглашены.

"Нет оснований говорить, что Иран не достаточно взаимодействует, наша команда продолжает работать, взаимодействие есть", – добавил он.

Министр рассказал о транспортировке и опознании тел погибших: "Все тела развезены по разным больницам, все должны иметь образцы ДНК, когда конкретно вернут тела и сколько времени понадобится – сказать очень сложно".

По словам чиновника, украинцам никто не запрещал летать в Иран – запрет действует до конца расследования только для национальных авиакомпаний, однако граждане нашей страны могут воспользоваться услугами других перевозчиков.

У Пристайко также спросили, чем была вызвана задержка в вылете самолета. Министр пояснил, что форс-мажор возник из-за выгрузки воздушного судна. "Во время полета ситуация была штатной. Об этом пилот сообщил вышке. Самолет действительно изменил курс, однако его пытались вернуть в аэропорт уже после того, как судно начало терпеть крушение", – рассказал он.

Пристайко резюмировал, что Украина проанализирует все видео и информацию. Также он отметил, что Киев выступает за создание международной коалиции для расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.

  • Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.

  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.

  • В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.

  • В МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета. Также в компании прокомментировали катастрофу в Иране.

  • Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".

  • В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.

  • Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем ​​траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании МАУ в Тегеране.

  • Американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Лишь 10 января Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной.

  • При этом Зеленский разгневал украинцев игнорированием ракетной версии авиакатастрофы самолета МАУ.

  • Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.

  • Участие США в расследовании катастрофы самолета МАУ в Тегеране может затянуться из-за наложенных американских санкций на Иран.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
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васильевич василий
васильевич василий
Хо Х лы уже из трагедии коммерцию делают
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Еврокомиссия считает, что на сегодняшний день не следует делать поспешных выводов касательно крушения украинского «Боинга» в Иране, и необходимо дождаться окончания расследования. С соответствующим заявлением выступил представитель Европейской комиссии в Брюсселе, который, отвечая на вопросы журналистов, дал оценку словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо о том, что авиалайнер был сбит иранской ракетой. «Сейчас отсутствуют убедительные доказательства причин инцидента, и мы до сих пор ждем предварительных данных по результатам расследования, которое на данный момент продолжается», — отметил представитель Еврокомиссии. Он также добавил, что ведомство ожидает независимого расследования, которое будет проведено в соответствии с международными требованиями.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
лично Путин управлял беспилотником,джойстиком из Крыма.
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