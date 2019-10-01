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1 октября • обновлено в 14:42
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Присоединение к России: у Лукашенко "дали заднюю"

4.3т Читать материал на украинском

В Беларуси заявили, что существует ряд препятствий для дальнейшего углубления интеграции с Россией.

Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью "РБК" отметил, что налоги, сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также цены на газ и нефть мешают созданию Союзного государства.

Дипломат отметил, что из-за налогового маневра Беларусь может потерять до 10 миллиардов долларов. При этом, Минск заинтересован решить "эти вопиющие, кричащие вопросы, которые лежат на поверхности".

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"И естественно, я думаю, что если они не будут решены, то говорить о подписании программы дальнейших действий будет трудно, потому что мы не поймем логики наших партнеров", – отметил Макей.

Министр заявил, что решение по налоговому маневру "сводит до нуля" все предыдущие договоренности между Россией и Беларусью, в том числе, связанные с будущими ценами на газ и нефть.

"Зачем подписывать такие документы, которые через некоторое время станут ничтожными?" – негодовал Макей.

При этом он допустил, что к 8 декабря может состояться подписание карты интеграции двумя президентами – Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Он напомнил, что лидеры стран договорились о встрече по случаю 20-летия Союзного договора, поставив задачу перед правительствами обоих государств подготовить пути решения проблемных вопросов.

Лукашенко и Путин

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали, что уже в 2022 году Россия и Беларусь могут создать конфедеративное государство. Первые шаги будут сделаны до 2021 года.

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Персоны
Владимир Путин Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"дали заднюю"... Да там и передней не было! Все эти фейки для кастрюлеголовых смешны и нелепы!
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