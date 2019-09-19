Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

Дроны, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии пришли с севера и связаны с Ираном.

Об этом сообщил представитель пресс-службы министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики. Он показал обломки беспилотников, передает Repubblica.

Сообщается, что сейчас правительство Саудовской Аравии устанавливает точное место, откуда были отправлены беспилотники. Также пока не установлен производитель ракет.

"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана", – сказал Аль-Малики

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод.

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