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19 сентября • обновлено в 08:05
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Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

2.2т Читать материал на украинском

Дроны, которые атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии пришли с севера и связаны с Ираном.

Об этом сообщил представитель пресс-службы министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики. Он показал обломки беспилотников, передает Repubblica.

Сообщается, что сейчас правительство Саудовской Аравии устанавливает точное место, откуда были отправлены беспилотники. Также пока не установлен производитель ракет.

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"У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты, нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера и при поддержке Ирана", – сказал Аль-Малики

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Пришли с севера: Саудовская Аравия показала дроны, атаковавшие нефтебазы

repubblica.it

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Саудовской Аравии вспыхнул крупнейший в мире нефтезавод.

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Место
Саудовская Аравия
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
Отправте по кусочку одного и того же металла в лаборатории разных стран мира (для объективности). И станет понятно откуда растут уши.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Саудовская Аравия - спонсор терроризма и военный преступник. А ее нефтяная инфраструктура - легитимная мишень
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Levintsov Gennady
Levintsov Gennady
А почему надписи не на фарси? Или на арабском? Что-то неверется что у Ирана есть такие технологии. Мутная история.
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