Пришли с флагами Украины: РФ охватил массовый протест против произвола

В Санкт-Петербурге (Россия) в среду, 24 июля, состоялся согласованный с властью митинг за честные выборы.

Он прошел на площади перед Финляндским вокзалом, пишет "НВ". По оценкам МВД РФ, в акции взяли участие около 2,2 тысяч людей, по оценкам организаторов – от 4 до 7 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Россияне вышли на улицы из-за множественных нарушений в работе муниципальных избиркомов, а также скандалов при подготовке выборов губернатора Петербурга, назначенных на 8 сентября.

Митинг в Петербурге 24 июля twitter.com/Activatica

На фотографиях, сделанных во время акции, запечатлено, как кто-то пришел на митинг с украинскими флагами.

Также на снимках видно, что участники акции держали в руках плакаты: "Допускай!" "Я имею право на своего кандидата", "Выборы! Выборы! В избиркомах..."

Митинг в Петербурге 24 июля Telegram-канал Лесонавал

Митинг в Петербурге 24 июля Telegram-канал Лесонавал

Митинг в Петербурге 24 июля fontanka.ru

Митинг в Петербурге 24 июля fontanka.ru

Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них "Объединенные демократы", "Красивый Петербург", "Весна" и другие.

Активисты требовали перенести выборы, отменить "муниципальный фильтр", зарегистрировать на выборы всех кандидатов и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.

Митинг в Петербурге 24 июля fontanka.ru

Митинг в Петербурге 24 июля Соцсети

Во время акции на сцене выступили более 20 человек. Среди них: кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, координаторы движений, незарегистрированные кандидаты на муниципальных выборах и другие.

Митинг в Петербурге 24 июля НВ

Рядом с местом протеста дежурили сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии, было припарковано много спецтранспорта: полицейские автомобили, большие автозаки, минивэны, автобусы "Пассажиравтотранс", которые могут использовать для перевозки задержанных, и военная спецтехника. У Литейного моста заметили поливальные машины.

Группа полицейских также дежурила на платформе станци метро "Площадь Ленина" и на Финляндском вокзале.

Митинг в Петербурге 24 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

Митинг в Петербурге 24 июля Telegram-канал "Протесты в мире"

#Петербург: митинг против произвола на выборах начинается с опозданием: перед рамками - большие очереди, полиция устроила досмотр всех участников и цензуру плакатов https://t.co/7Sryw2LeMp pic.twitter.com/mD99O9n5pA — Activatica (@Activatica) July 24, 2019

Как писал OBOZREVATEL, ранее, 14 июля, в центре Москвы собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2 тысяч человек.

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