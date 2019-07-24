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Пришли с флагами Украины: РФ охватил массовый протест против произвола

4.3т Читать материал на украинском

В Санкт-Петербурге (Россия) в среду, 24 июля, состоялся согласованный с властью митинг за честные выборы.

Он прошел на площади перед Финляндским вокзалом, пишет "НВ". По оценкам МВД РФ, в акции взяли участие около 2,2 тысяч людей, по оценкам организаторов – от 4 до 7 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Россияне вышли на улицы из-за множественных нарушений в работе муниципальных избиркомов, а также скандалов при подготовке выборов губернатора Петербурга, назначенных на 8 сентября.

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Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

twitter.com/Activatica

На фотографиях, сделанных во время акции, запечатлено, как кто-то пришел на митинг с украинскими флагами.

Также на снимках видно, что участники акции держали в руках плакаты: "Допускай!" "Я имею право на своего кандидата", "Выборы! Выборы! В избиркомах..."

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

Telegram-канал Лесонавал

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

Telegram-канал Лесонавал

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

fontanka.ru

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

fontanka.ru

Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них "Объединенные демократы", "Красивый Петербург", "Весна" и другие.

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Активисты требовали перенести выборы, отменить "муниципальный фильтр", зарегистрировать на выборы всех кандидатов и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

fontanka.ru

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

Соцсети

Во время акции на сцене выступили более 20 человек. Среди них: кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, координаторы движений, незарегистрированные кандидаты на муниципальных выборах и другие.

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

НВ

Рядом с местом протеста дежурили сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии, было припарковано много спецтранспорта: полицейские автомобили, большие автозаки, минивэны, автобусы "Пассажиравтотранс", которые могут использовать для перевозки задержанных, и военная спецтехника. У Литейного моста заметили поливальные машины.

Группа полицейских также дежурила на платформе станци метро "Площадь Ленина" и на Финляндском вокзале.

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Митинг в Петербурге 24 июля

Митинг в Петербурге 24 июля

Telegram-канал "Протесты в мире"

Как писал OBOZREVATEL, ранее, 14 июля, в центре Москвы собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.

По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2 тысяч человек.

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Тема
Выборы в России
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
митинг протест фотографии видео
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Суки свидомые... Третий комментарий -- и всё бляди, удалили...
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Андрущенко Владимир, и четвёртый сотрут, с.ука позорная!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Протест настолько "массовый", что поражает воображение... А наличие украинских флагов ни к селу ни к городу превращает действо в какую-то клоунаду
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Mihailova Kristina, да , нет украинские флаги показывали ,психические и умственные способности этих людей!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Mihailova Kristina, да, до майдана русанутые точно так же себя успокаивали
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