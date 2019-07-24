Пришли с флагами Украины: РФ охватил массовый протест против произвола

В Санкт-Петербурге (Россия) в среду, 24 июля, состоялся согласованный с властью митинг за честные выборы.
Он прошел на площади перед Финляндским вокзалом, пишет "НВ". По оценкам МВД РФ, в акции взяли участие около 2,2 тысяч людей, по оценкам организаторов – от 4 до 7 (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Россияне вышли на улицы из-за множественных нарушений в работе муниципальных избиркомов, а также скандалов при подготовке выборов губернатора Петербурга, назначенных на 8 сентября.
Митинг в Петербурге 24 июля
twitter.com/Activatica
На фотографиях, сделанных во время акции, запечатлено, как кто-то пришел на митинг с украинскими флагами.
Также на снимках видно, что участники акции держали в руках плакаты: "Допускай!" "Я имею право на своего кандидата", "Выборы! Выборы! В избиркомах..."
Митинг в Петербурге 24 июля
Telegram-канал Лесонавал
Митинг в Петербурге 24 июля
Telegram-канал Лесонавал
Митинг в Петербурге 24 июля
fontanka.ru
Митинг в Петербурге 24 июля
fontanka.ru
Организаторами акции выступили десятки общественных организаций и движений. Среди них "Объединенные демократы", "Красивый Петербург", "Весна" и другие.
Активисты требовали перенести выборы, отменить "муниципальный фильтр", зарегистрировать на выборы всех кандидатов и расформировать муниципальные избиркомы, замешанные в нарушениях.
Митинг в Петербурге 24 июля
fontanka.ru
Митинг в Петербурге 24 июля
Соцсети
Во время акции на сцене выступили более 20 человек. Среди них: кандидаты в губернаторы Петербурга Надежда Тихонова, Владимир Бортко, Михаил Амосов, депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Максим Резник, координаторы движений, незарегистрированные кандидаты на муниципальных выборах и другие.
Митинг в Петербурге 24 июля
НВ
Рядом с местом протеста дежурили сотрудники полиции, ОМОН и Росгвардии, было припарковано много спецтранспорта: полицейские автомобили, большие автозаки, минивэны, автобусы "Пассажиравтотранс", которые могут использовать для перевозки задержанных, и военная спецтехника. У Литейного моста заметили поливальные машины.
Группа полицейских также дежурила на платформе станци метро "Площадь Ленина" и на Финляндском вокзале.
Митинг в Петербурге 24 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
Митинг в Петербурге 24 июля
Telegram-канал "Протесты в мире"
#Петербург: площадь Ленина заполнена протестующими против произвола на выборах https://t.co/7Sryw2tDUR Фото - @merr1k pic.twitter.com/fjyQpMoxEo— Activatica (@Activatica) July 24, 2019
#Петербург: митинг против произвола на выборах начинается с опозданием: перед рамками - большие очереди, полиция устроила досмотр всех участников и цензуру плакатов https://t.co/7Sryw2LeMp pic.twitter.com/mD99O9n5pA— Activatica (@Activatica) July 24, 2019
Как писал OBOZREVATEL, ранее, 14 июля, в центре Москвы собралась акция протеста из-за массового недопуска на выборы в Мосгордуму представителей внесистемной оппозиции.
По оценкам российских СМИ, в акции приняли участие от 300 до 2 тысяч человек.
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