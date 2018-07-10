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Пришел апокалипсис: в России затопило целый город. Появилось видео

5.3тЧитать новость на украинском

В России ушел под воду город Чита, население которого составляет порядка 300 тысяч человек.

"Наводнение уже называют рекордным — уровень воды поднялся более чем на 4 метра! Люди передвигаются по улицам на лодках, затоплены первые этажи зданий. И по прогнозам будет только хуже", - передает НТВ.

Циклон в Забайкальский край пришел 8 июля, тогда же была объявлена чрезвычайная ситуация.

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По данным издания "Чита.ру", в первый день паводка подтопило сотни домов, некоторые постройки снесло. В зону эвакуации попали две тысячи жителей.

Наблюдались также перебои в работе железнодорожного транспорта, некоторые автомобильные дороги отрезаны и затоплены. Несколько мостов в регионе было разрушено. В ближайшие дни в регионе ожидаются шторм и ухудшение ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Россию обрушился смертельный ураган.

Место
РоссияЧита
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Ну пиздец идиоты обозные-говорят апокалипсис ахахаха так и продолжают дрочить на полное затопление всей россии
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Олег
Олег
Жаль, что не мошкву!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
У Путінососів і своїх проблем хватає а вони в чужих огород лізуть .
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