"Приползете на коленях!" Соловьев раскрыл сценарий России по "мирному" референдуму Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".

Наглый план рупор преступного путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – сказал Соловьев.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Он добавил, что Украина якобы обязана осознать свою неразрывность с "братской" Россией, без которой существование нашей страны, в его понимании, невозможно.

"Потому что великий украинский народ мудр и он помнит, с какими периодами истории связаны его успех и развитие. И он помнит, что только вместе с русским народом, от которого он на самом деле неотличим!" – нагло подытожил пропагандист.

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