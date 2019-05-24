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"Приползете на коленях!" Соловьев раскрыл сценарий России по "мирному" референдуму Украины

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".

Наглый план рупор преступного путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – сказал Соловьев.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Он добавил, что Украина якобы обязана осознать свою неразрывность с "братской" Россией, без которой существование нашей страны, в его понимании, невозможно.

"Потому что великий украинский народ мудр и он помнит, с какими периодами истории связаны его успех и развитие. И он помнит, что только вместе с русским народом, от которого он на самом деле неотличим!" – нагло подытожил пропагандист.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Соловей опять свистит .пока зуб не выбили
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Каждые две недели хохлушки приползают на мне на коленях делая минет и не только его - за 2000 рублей.... Какой-то хохол-порохобот сомневается что Соловьев не может себе этого позволить?? Любить и иметь Украину и хохлушек - это национальная Российская забава..
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Пачолі Лука
Пачолі Лука
Тинин Алексей, та не, сейчас главная росийская забава - прикопать жмурика по-тихому
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Santi Amonito
Santi Amonito
Он уже замучал своим языком выбривать жопы ватникам - они и так уже до зеркального блеска отъеложены этим припизженным жопобреем.
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