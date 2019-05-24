"Приползете на коленях!" Соловьев раскрыл сценарий России по "мирному" референдуму Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выразил надежду на то, что референдум о мирных переговорах с Россией заставит Украину вернуться в орбиту влияния страны-агрессора и сдаться перед террористами "Л/ДНР".
Наглый план рупор преступного путинского режима озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"В случае референдума не будет вашего дегенеративного похода в НАТО, не будет у вас войны на Донбассе. Вы покаетесь перед жителями Донбасса, на коленях приползете и скажете: "Простите нас за это!". У вас будет русский язык, у вас не будет никакой бандеровщины!" – сказал Соловьев.
Владимир Соловьев
Скриншот видео
Он добавил, что Украина якобы обязана осознать свою неразрывность с "братской" Россией, без которой существование нашей страны, в его понимании, невозможно.
"Потому что великий украинский народ мудр и он помнит, с какими периодами истории связаны его успех и развитие. И он помнит, что только вместе с русским народом, от которого он на самом деле неотличим!" – нагло подытожил пропагандист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Украины Владимир Зеленский намерен вынести на всеукраинский референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом заявил глава его администрации Андрей Богдан 21 мая.
Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович отметил, что такое намерение Зеленского грозит исчезновением государства.
Тем временем командирам ВСУ уже поручили узнать у военнослужащих на Донбассе об их отношении к возможным переговорам с террористами "ДНР" и "ЛНР".
Позднее Зеленский заявил, что отвергает возможность ведения переговоров с Россией.
Кроме того, он пообещал защитить Украину от агрессора, не отдав ни пяди земли.
Что касается референдума, то глава государства заверил, что он не будет иметь законодательной инициативы – это лишь способ выяснить мнение общества.
Тем временем, у Путина вовсе заявили о невозможности ведения мирных переговоров с Украиной. Так, секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал войну в Украине гражданской.
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