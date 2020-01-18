Принца Гарри и Меган Маркл лишат титулов и денег — Букингемский дворец

Принц Гарри и Меган Маркл лишатся своих титулов, а также им перестанут выделять денежные средства на официальные мероприятия.

Об этом сказано в сообщении на сайте Букингемского дворца. Отмечается, что с весны нынешнего года они не будут более именоваться Его и Ее Королевское Высочество.

Кроме того, Гарри и Меган собираются вернуть казне деньги, потраченные на ремонт своего Фрогмор-коттеджа, который обошелся налогоплательщикам в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Он останется их домом в Британии.

Принц Гарри и Меган Маркл Reuters

Новости Маркл и принц Гарри устроили революцию

Королева Елизавета II сообщила, что к этому решению они пришли после месяцев обсуждений. Она заверила, что Меган Маркл, принц Гарри и Арчи Харрисон останутся любимыми членами семьи, отметив, что Меган Маркл "очень быстро стала полноправным членом семьи". При этом королева поблагодарила Гарри и Меган за работу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение Герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.



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