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23 января • обновлено в 15:41
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"Будто поздоровался с Х...лом": реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

1.8т
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Сеть повеселила реакция принца Чарльза из Великобритании на президента России Владимира Путина, который решил с ним поздороваться во время визита в Израиль.

Момент с их встречей попал на видео, которое вызвало бурную реакцию в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, Путин подошел к своему месту, поздоровался с французким президентом Эммануэлем Макроном и как будто не заметил принца, сидящего рядом. Соседи по залу обратили внимание главы России на члена королевской семьи.

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Реакция принца Чарльза на Путина повеселила сеть

Реакция принца Чарльза на Путина повеселила сеть

Путин с характерным жестом улыбнулся и протянул руку Чарльзу. На видео видно, как принц быстро пожал ее и, даже не привстав, недовольно отвернулся, сдержав эмоции.

Реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

Реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

Скриншот из видео

Реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

Реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

Скриншот из видео

Пользователи же все поняли без слов. "Вы видели, с каким выражением лица Чарльз протянул руку Путину и с каким сразу же отвернулся от него?", "Выражение лица у Чарльза бесценно после того, как пришлось поздороваться с Х**лом!", "Чарльз такой: "Бл*дь, на кой я сюда сел", "А Чарльз не встал. Сделал только вид", – отреагировали в комментариях.

"Будто поздоровался с Х...лом": реакция принца Чарльза на Путина попала на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России ученики одной из школ встретили президента Владимира Путина песней со словами с двузначным подтекстом: "как хорошо, что ты кому-то нужен".

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Путин принц Чарльз
Место
Израиль
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Макрон: "Владимир, поздоровайся с этим х**лом ..."
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0
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филя филя
филя филя
удел упоротых комментировать каждый жест и движение их бога)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это по тому что путин безграмотный не знает этикета,до членов королевской семьи нельзя дотрагиваться тем более здороваться за руку
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Артеллерист Моня, Это ты с опущенными и украинцами попутал
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