''Принес вам пиво, но не дам'': украинец ярко высмеял новшество "Почты России"

Украинский художник Андрей Петренко высмеял яркой карикатурой новость о начале продаж пива в отделениях "Почты России".
На ней изображен мультипликационный герой Почтальон Печкин, который несет брендированный ящик почтового оператора с бутылками. Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter.
"Россияне, я вам пиво принес, только я вам его не отдам. Потому что у вас денег нет", — с сарказмом подписал он иллюстрацию, имитируя обращение Печкина к нищему населению Российской Федерации.
"Почта России"
Deita.ru
Россияне я вам пиво принёс, только я вам его не отдам. Потому что у вас денег нет...#карикатура від #Petrenko— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 16 января 2019 г.
Читай: https://t.co/6OErDuBitU pic.twitter.com/BZCDIKPRPQ
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко посвятил карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина. На ней изображен маленький Путин, стоящий возле одного из символов Москвы — Царь-пушки, и пытающийся выстрелить из нее флагом Российской Федерации.
Также в одной из работ он высмеял инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram