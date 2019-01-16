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''Принес вам пиво, но не дам'': украинец ярко высмеял новшество "Почты России"

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Украинский художник Андрей Петренко высмеял яркой карикатурой новость о начале продаж пива в отделениях "Почты России".

На ней изображен мультипликационный герой Почтальон Печкин, который несет брендированный ящик почтового оператора с бутылками. Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter.

"Россияне, я вам пиво принес, только я вам его не отдам. Потому что у вас денег нет", — с сарказмом подписал он иллюстрацию, имитируя обращение Печкина к нищему населению Российской Федерации.

"Почта России"

Deita.ru

Новости
Расстрелянный Новый год: Путина высмеяли в карикатуре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко посвятил карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина. На ней изображен маленький Путин, стоящий возле одного из символов Москвы — Царь-пушки, и пытающийся выстрелить из нее флагом Российской Федерации.

Также в одной из работ он высмеял инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.

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Персона
Андрей Петренко
Место
Россия
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Про "денег нет", в самом деле смешно ...
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