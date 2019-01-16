''Принес вам пиво, но не дам'': украинец ярко высмеял новшество "Почты России"

Украинский художник Андрей Петренко высмеял яркой карикатурой новость о начале продаж пива в отделениях "Почты России".

На ней изображен мультипликационный герой Почтальон Печкин, который несет брендированный ящик почтового оператора с бутылками. Новой работой украинец поделился на странице проекта kE? в Twitter.

"Россияне, я вам пиво принес, только я вам его не отдам. Потому что у вас денег нет", — с сарказмом подписал он иллюстрацию, имитируя обращение Печкина к нищему населению Российской Федерации.

"Почта России" Deita.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко посвятил карикатуру милитаристской риторике российского президента Владимира Путина. На ней изображен маленький Путин, стоящий возле одного из символов Москвы — Царь-пушки, и пытающийся выстрелить из нее флагом Российской Федерации.

Также в одной из работ он высмеял инициативу министра обороны России Сергея Шойгу сделать ступени главного армейского храма из трофейных немецких танков.

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