"Принадлежит России": в Швейцарии сделали скандальное заявление о Крыме

Россия никогда не согласится вернуть Украине аннексированный Крым, поскольку полуостров слишком важен для нее и в гражданском, и в военном плане.

Такое мнение высказал швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер, который побывал в Крыму и пообщался с местными жителями, в материале для Infosperber.

"Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину. И Россия никогда не отдаст город Украине: слишком важны город и порт как выход к Черному морю — гражданский и военный", – сказано в статье.

Крым kp.ru

Мюллер заверил, что жители полуострова якобы и сами не захотят отступить перед натиском властей Украины, которые стремятся вернуть Крым.

По мнению журналиста, Севастополь в каком-то смысле всегда будет принадлежать только России.

"И не только потому, что его построила Россия – величественный каменный город, полный южного простора, в голубых бухтах которого толпятся военные корабли. Севастополь предоставил две вещи, которые в глубине души священны для России. А в городе все еще есть что-то священное в самом глубоком смысле: это были ворота, через которые, согласно легенде и, возможно, даже в действительности, христианство вошло в Россию", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Словакии беспрепятственно пустили депутатов парламента в оккупированный Крым.

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