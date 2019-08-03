Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Принадлежит России": в Швейцарии сделали скандальное заявление о Крыме

4.4т Читать материал на украинском

Россия никогда не согласится вернуть Украине аннексированный Крым, поскольку полуостров слишком важен для нее и в гражданском, и в военном плане.

Такое мнение высказал швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер, который побывал в Крыму и пообщался с местными жителями, в материале для Infosperber.

"Добровольно Севастополь никогда не вернется на Украину. И Россия никогда не отдаст город Украине: слишком важны город и порт как выход к Черному морю — гражданский и военный", – сказано в статье.

Новости
"Настоящий дебил!" Страна ЕС оскандалилась из-за Крыма

Крым

Крым

kp.ru

Мюллер заверил, что жители полуострова якобы и сами не захотят отступить перед натиском властей Украины, которые стремятся вернуть Крым.

По мнению журналиста, Севастополь в каком-то смысле всегда будет принадлежать только России.

"И не только потому, что его построила Россия – величественный каменный город, полный южного простора, в голубых бухтах которого толпятся военные корабли. Севастополь предоставил две вещи, которые в глубине души священны для России. А в городе все еще есть что-то священное в самом глубоком смысле: это были ворота, через которые, согласно легенде и, возможно, даже в действительности, христианство вошло в Россию", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Словакии беспрепятственно пустили депутатов парламента в оккупированный Крым.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Швейцария
Тег
Крым
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
59
11
Смешно
6
Интересно
1
Печально
22
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Северг Олег
Северг Олег
Говорили же - только вопрос времени когда люди в мире устанут украине подхрюкивать и начнут говорить как и есть. Правду. Вот смотрите. С чем тут было спорить ?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Забурлило xoxляцкoe дерьмецо и понеслось в комментариях по трубам обозревателя. Не нравится им правда. Глазик колет ☺
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Харченко Александр
Харченко Александр
Заказная статейка - швейцарскому "журналисту" немножко перепало...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Блоги / мнения

ads pixel