Принадлежит инопланетянам? В Антарктиде нашли загадочную пещеру. Фото и видео

На новых фото Антарктиды исследователи заметили появление неизвестного объекта из подземной пещеры.

Сообщени о таинственном открытии на континенте опубликовано на конспирологическом YouTube-канале под названием ThirdPhaseFromTheMoon.

Ведущий канала Блейк Казинс продемонстрировал на снимках приложения Google Maps нечто удивительное и необъяснимое.

В Антарктиде нашли загадочную пещеру

На участке карты с координатами 62° 0’29.99″S 57°45’14.86″W на фотоснимках 2005 года можно увидеть, словно что-то вырывается из снежно-ледяной стены. А на фотоснимках 2007 года это "нечто", похоже, уже сбежало из "секретной подземной базы" – в этом месте появилась огромная пещера, вход в которую составляет приблизительно 75х75 метров, а в океан перемещается объект размером около 14 метров.

Лестничная структура, которая ведет к проему, напоминает открывшуюся нишу в подземную базу Антарктиды. По мнению конспирологов, она может принадлежать инопланетянам, жителям внутреннего мира Земли или вообще что-то запредельное для нашего понимания.

Как сообщал OBOZREVATEL, на один из дворов в Великобритании из неба упало неизвестное существо с клыками и клювом.

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