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Пример для военных: президент Эстонии восхитила поступком к годовщине с НАТО

2.6тЧитать материал на украинском

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину вступления страны в НАТО, поучаствовав в традиционном скаутском марш-броске.

Всего к мероприятию присоединились 1300 человек. Своими впечатлениями лидер Эстонии поделилась в Twitter.

"Сегодняшний старт – отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", – написала президент.

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Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд

Twitter Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд

Керсти Кальюлайд

Twitter Керсти Кальюлайд

Пример для военных: президент Эстонии восхитила поступком к годовщине с НАТО

Twitter Керсти Кальюлайд

Как уточняется в сюжете Postimees, у участников было 8 часов для того, чтобы преодолеть 30 километров пути. Большая часть маршрута пролегала на территории полигона Сил обороны Эстонии.

При этом, военнослужащие должны были одеть на себя 10-килограммовый рюкзак и взять служебное оружие. Для других участников подготовили 15-килограммовую ношу, от которой можно было отказаться.

"30 километров по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были нелегкими, но для принимавшего участие в первый раз 4 часа 19 минут – довольно неплохой результат", – рассказала Кальюлайд, отметив, что этот марш-бросок был для нее "первым подобным опытом и вызовом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кальюлайд призвала не забывать, что в Европе идет война, поддержав позицию Украины в ООН.

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Персона
Керсти Кальюлайд
Место
Эстония
Тег
НАТО
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Комментарии
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
бля, "поучаствовав в традиционном скаутском марш-броске." когда думаешь, что наши сми дно пробили, а тут снизу стучат проебалты))))
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Она на памятник Свободы не пописяла вместе с "защитниками"?У них ест хоpошая тpадиция-амеpиканец будет не амеpиканец,а аегличанин не англичанин,если во вpемя пpебывания в Пибалтийских стpанах не поссыт на ихние памятники символы стpаны и не снимет это на долгую память.Они даже споpят по этому поводу и заключают паpи на дестки тысяч фунтов.
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