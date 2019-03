Пример для военных: президент Эстонии восхитила поступком к годовщине с НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину вступления страны в НАТО, поучаствовав в традиционном скаутском марш-броске.

Всего к мероприятию присоединились 1300 человек. Своими впечатлениями лидер Эстонии поделилась в Twitter.

"Сегодняшний старт – отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", – написала президент.

Как уточняется в сюжете Postimees, у участников было 8 часов для того, чтобы преодолеть 30 километров пути. Большая часть маршрута пролегала на территории полигона Сил обороны Эстонии.

При этом, военнослужащие должны были одеть на себя 10-килограммовый рюкзак и взять служебное оружие. Для других участников подготовили 15-килограммовую ношу, от которой можно было отказаться.

"30 километров по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были нелегкими, но для принимавшего участие в первый раз 4 часа 19 минут – довольно неплохой результат", – рассказала Кальюлайд, отметив, что этот марш-бросок был для нее "первым подобным опытом и вызовом".

Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. #NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6