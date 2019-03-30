Пример для военных: президент Эстонии восхитила поступком к годовщине с НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отметила 15-ю годовщину вступления страны в НАТО, поучаствовав в традиционном скаутском марш-броске.
Всего к мероприятию присоединились 1300 человек. Своими впечатлениями лидер Эстонии поделилась в Twitter.
"Сегодняшний старт – отличный способ для меня провести время с военнослужащими, союзниками и таким образом отметить, что Эстония присоединилась к НАТО 15 лет назад", – написала президент.
Керсти Кальюлайд
Twitter Керсти Кальюлайд
Керсти Кальюлайд
Twitter Керсти Кальюлайд
Twitter Керсти Кальюлайд
Как уточняется в сюжете Postimees, у участников было 8 часов для того, чтобы преодолеть 30 километров пути. Большая часть маршрута пролегала на территории полигона Сил обороны Эстонии.
При этом, военнослужащие должны были одеть на себя 10-килограммовый рюкзак и взять служебное оружие. Для других участников подготовили 15-килограммовую ношу, от которой можно было отказаться.
"30 километров по весеннему Центральному полигону с 15-килограммовой нагрузкой были нелегкими, но для принимавшего участие в первый раз 4 часа 19 минут – довольно неплохой результат", – рассказала Кальюлайд, отметив, что этот марш-бросок был для нее "первым подобным опытом и вызовом".
Best way to celebrate #NATO 70/15 – 30km Scouts Battalion March with Estonian and #eFP soldiers. #NATO70 pic.twitter.com/lO0T6TaaD6— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 29 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кальюлайд призвала не забывать, что в Европе идет война, поддержав позицию Украины в ООН.
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