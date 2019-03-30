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"Примем за прямую угрозу": США сделали резкое предупреждение воинственной России

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США в очередной раз предостерегли Россию и другие страны из-за поддержки президента Венесуэли Николаса Мадуро. Вашингтон будет рассматривать такие действия как "прямую угрозу" безопасности региона.

Такое заявление сделал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, пишет Reuters. "Мы настоятельно предостерегаем сторонников, находящихся за пределами Западного полушария, от развертывания военных активов в Венесуэле или где-либо еще в полушарии с намерением начать или расширить военные операции", – сказал он.

"Мы будем рассматривать такие провокационные действия как прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе. Мы будем отстаивать и защищать интересы Соединенных Штатов и наших партнеров в Западном полушарии", – предупредил Болтон.

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Джон Болтон (на заднем плане)

Джон Болтон (на заднем плане)

При этом специальный представитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс, выступая в Госдепартаменте, заявил, что госсекретарь США Майк Помпео получил список вариантов ответа на растущее присутствие России в Венесуэле, включая новые санкции.

"Для россиян было бы ошибкой думать, что у них здесь свобода действий. Это не так", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было заявлено, что США могут ввести новые санкции против Российской Федерации за военную поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Тема
Российская военная угроза
Персона
Николас Мадуро
Место
США
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Макарский Александр
Макарский Александр
Завтра свято! Выборы головного Свынопаса. Нерабы,одевайте быдло-вышиванки, праздничные кастрюльки и гарно спивая похоронную щеневмерлу валите выбирать европейске майбутне,еврозарплаты и европенсии. Правда,в прошлый раз,в 14 роке,вас жорстко кинули, но сейчас,конечно,все будет добре! Ведь с вами Томос! Или Анус. Так шо, СУГС три раза,нерабы - кастрюлеголовые )
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