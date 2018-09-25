Прилепин пригрозил Украине мировой войной

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал в рядах террористов "ДНР", обрушился с угрозами о новой мировой войне в адрес Украины из-за прохождения ее военных кораблей под Крымским мостом (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Кроме того, он пафосно заявил, что Россия якобы может разделаться с любой украинской военной техникой за считанные секунды. Свою наглую речь пропагандист озвучил в эфире программы "Время покажет" на "Первом канале".

"Это смешно. Ну проплыли, и что изменилось? С таких вещей иногда начинаются серьезные вооруженные конфликты, вплоть до мировых войн. Конечно, залетели какие-то самолетики, заплыли какие-то кораблики — можно их подбить за 15,5 секунд. И у вас будет тогда другая реакция, громкая, такие слезы полетят, как у лицедеев во все стороны", — самоуверенно высказался писатель-террорист.

Кроме того, пытаясь высмеять спецоперацию Украины с прохождением судов в Азовское море через Керченский пролив, Прилепин завуалировано намекнул на намерения России оккупировать новые регионы чужой страны.

"С другой стороны, это символические, конечно, вещи. Даже само наименование этого кораблика — "Донбасс". Вот Донбасса уже нет, а кораблик "Донбасс". Потом будет "Крым", "Севастополь", "Харьков" кораблик. Вот будете корабликами потихоньку имитировать великую Украину", — цинично подытожил сбежавший из "ДНР" террорист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Прилепин едко заявил, что Россия должна поступить со свободными территориями Украины точно так же, как поступила с временно оккупированным Крымом и Донбассом. Более того, преступный захват земель чужой страны террорист цинично назвал "сохранением" государства.