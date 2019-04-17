Прикрывал Путина? Стало известно о неоднозначной реакции Трампа на отравление Скрипалей

Президент США Дональд Трамп выступал против решительных мер в отношении России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Великобритания).

В частности, как пишет New York Times со ссылкой на информированные источники, американский лидер даже "симпатизировал идее наказывать предателей" и считал отравление обычной частью шпионских игр.

В итоге, его якобы смогла переубедить будущая глава ЦРУ Джина Хэспел. Она продемонстрировала главе США фотографии детей, которые пострадали от "Новичка", а также кадры мертвых птиц, ставших случайными жертвами.

Дональд Трамп

В результате Трамп все-таки согласился, однако после высилки 60 дипломатов из США американский президент пришел в ярость и набросился на свою команду.

"Он очень сильно ругался, было много ругани", — рассказал один из чиновников.

Его разозлило то, что Германия и Франция выслали в разы меньше дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал с отравлением шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля стал причиной того, что 23 страны мира приняли решение о высылке 133 дипломатов Российской Федерации. Несмотря на то, что инцидент произошел в Великобритании, рекордсменом по депортации россиян стали США, которые выслали за свои пределы 60 диппредставителей.

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