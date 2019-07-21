"Прикована к кровати!" Появилась новая версия "смерти" президента Туркменистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не умер, а уехал в Германию, где проходит лечение его мать.

Об этом передает "Лента" со ссылкой на источник в политических кругах страны.

"(Президент – Ред.) не умер, а улетел в Германию к матери, которая вот уже 10 дней находится в тяжелом состоянии и прикована к постели", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее СМИ сообщили, что глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов умер в субботу, 20 июля.

В то же время посольство Туркменистана в России заявило, что информация о смерти Бердымухамедова не соответствует действительности.

При этом туркменские журналисты сообщили, что Бердымухамедов не появлялся на публике 10 дней – с 5 по 15 июля.

Гурбангулы Бердымухамедов

Отметим, что 15 июля государственные телеканалы сообщили, что глава государства ушел в отпуск, и показали репортаж о том, как он пишет книгу и проводит время с семьей. С того момента информации о Бердымухамедове не было.

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